Bammental. (pop) Bei der neuen Kinderbetreuungseinrichtung für insgesamt 40 Buben und Mädchen unter drei Jahren steht den Bammentaler Gemeinderäten eine schwierige Entscheidung ins Haus. Denn im Grunde haben sie demnächst die Auswahl zwischen zwei Konzepten, wie sie ungleicher kaum sein könnten: Entweder wird nämlich ein neues Gebäude errichtet oder aber ein bereits stehendes Gebäude umgebaut. Ins Detail gingen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die jeweiligen Protagonisten der Vorhaben. Das Neubauprojekt erläuterte Architekt Dieter Baier aus Nußloch, das Umbauprojekt schilderten Katharina und René Richter vom Heidelberger Verein "Kinderreich".

Dieter Baier nannte es als seine Aufgabe, eine Kinderkrippe auf dem 4785 Quadratmeter großen Gelände zwischen der Elsenz, dem Heldenweg und dem Vertusplatz vorzuplanen, auf dem bereits der Kindergarten "Kleine Helden" steht. Aufgrund von Vorteilen wie der Nutzung aller Funktionseinheiten auf einer Ebene plädierte er klar für einen eingeschossigen Bau. Konkret entstehen sollen zwei Gruppenräume mit je 33 Quadratmetern, zwei Ruheräume à 23 Quadratmeter, ein Intensiv- oder "Kuschelraum", eine Teeküche, ein Materiallager-, ein Hauswirtschafts-, ein Haustechnik- und ein Geräteraum, überdachte Freisitze, Toilettenanlagen sowie "klassische Nebenräume" für Personal und Hausleitung.

Die Gesamtkosten hierfür liegen laut Dieter Baier bei knapp 1,1 Millionen Euro. Demgegenüber würde die zweigeschossige Variante mit 1,2 Millionen zu Buche schlagen. Für beide Varianten gelte jedoch, dass man von der "jetzigen paradiesischen Außenbereichgestaltung des Kindergartens ein ordentliches Stück opfern" müsste. Als "provokante Lösung" dieses Problems bezeichnete er die Verschwenkung des zur Sanierung anstehenden Weges am Vertusplatz. Dann hätten beide Varianten direkt neben den "Kleinen Helden" Platz. Allerdings wäre die Gemeinde in diesem Fall laut Ortsbaumeister Bernd Kippenhan mit einer "großen Krux" konfrontiert, nämlich der parallel zum jetzigen Weg liegenden Wasserleitung.

"Wesentlich mehr als nur eine Kindertagesstätte" haben Katharina und René Richter im Sinn. Ihnen schwebt ein "Integriertes Familienzentrum Bammental" vor, in dem frei nach dem Motto "Alles unter einem Dach" natürlich auch die vier Krippengruppen Obdach finden sollen. Hierzu müsste das sich noch in Privatbesitz befindliche Haus in der Hauptstraße 65, das Alt-Bammentalern noch als Filmtheater in Erinnerung sein dürfte, umgebaut werden. Doch zuerst müsste diese Immobilie erworben werden, wofür die Richters zwei Modelle entwickelt haben: So könnte die Gemeinde das Haus kaufen und dann an das "Kinderreich" vermieten oder aber es mit Zuschüssen der Gemeinde als Käufer auftreten. Unter dem Strich stünden laut René Richter Kosten von 948 000 Euro. Nach der Realisierung könnten im "Familienzentrum" zusätzliche Angebote wie zum Beispiel ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche, Räume für Selbsthilfegruppen, Ferienprogramme und ein samstägliches Familiencafé mit Kinderbetreuung offeriert werden.

Heinz Kronenwett (Pro Bammental) ging das alles zu weit. "Wir sollten nicht gleich den Mercedes bauen, sondern zuerst die Betreuung der Kleinkindgruppen in den Mittelpunkt stellen", sagte er.