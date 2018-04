Mauer. (kaz) Die "schlechte Nachricht" vorab: Mauer wird zumindest in absehbarer Zeit kein Museum für seinen berühmten Unterkiefer bekommen. Aber Visionen sind erlaubt - und die haben Studierende von der Fakultät Architektur des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im letzten Semester in Form gebracht und ganz unterschiedliche Modelle für solch eine Einrichtung ausgetüftelt. Diese Modelle sind nun in einer Architektur-Ausstellung im Saal unter der Gemeindebücherei neben dem Heid'schen Haus zu bewundern.

Salopp formuliert wurde für die Studierenden die Sandgrube, in der 1907 der "Homo heidelbergensis" gefunden wurde, zur Spielwiese. Dies unter Regie von Prof. Gero Quasten. Er nahm vor einigen Monaten Kontakt zum Verein "Homo heidelbergenis" auf und trug sein Anliegen dem Vorsitzenden Volker Fiebig vor. Die Studenten bekamen eine Führung vor Ort, erkundeten Mauer samt Sandgrube später nochmals auf eigene Faust und machten sich ans Werk. Die Ergebnisse sind sehenswert. Wer sich für Architektur interessiert, sollte die Ausstellung unbedingt besuchen. "Museum Mauer - Visionen für ein begehbares Magazin der menschlichen Entwicklung" lautete der Arbeitstitel für die Studierenden und so heißt nun auch die Ausstellung. Darf man mitten in ein Naturschutzgebiet wie die Sandgrube ein Hochhaus oder sonst ein auffälliges Gebäude setzen? Oder sollte man ein Museum besser im Ort platzieren, vielleicht in einem Bauernhaus mit Scheune und dahinter einen Neubau hochziehen? Die Studierenden zumindest durften alles.

Ihre Entwürfe stellten sie selbst vor. Dabei wurde deutlich, dass einigen der Einklang mit der Natur besonders wichtig war und anderen weniger. Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren gab es bereites reelle Pläne für einen Museumsbau samt Standortsuche. Unter anderem war der Platz neben dem Rathaus im Gespräch. Laut Bürgermeister John Ehret ist aber klar, dass solch ein Museum für die kleine Gemeinde nicht finanzierbar ist. "Zur Erfüllung dieses Traumes bedarf es ganz anderer Partner und Allianzen", sagte er bei der Ausstellungseröffnung. Volker Fiebig, der selbst viele Jahre im Hessischen Landesmuseum tätig war, weiß wiederum: Nur wenn es einen Sponsor gäbe, vielleicht sogar EU-Gelder fließen würden, wäre was machbar.

Für die Studierenden des KIT war es indessen eine spannende Aufgabe, rund um einen 650 Millionen Jahre alten Unterkiefer ein Museum zu bauen. Melissa Koch würde ihn dort quasi frei schwebend unter dem Oberlicht im Treppenhaus aufhängen. Sie hat sich bei ihrem Entwurf auch viele Gedanken über ein Museum hinaus gemacht und würde beispielsweise den Lehrpfad neu aufmischen. Bei der Eröffnung der Architektur-Ausstellung überbrachte Prof. Ulrich Glasmacher vom Geologisch-Paläontologischen Institut in Heidelberg, wo sich der Original-Unterkiefer befindet, die Grüße von Universitätsrektor Eitel.

Fi Info: Die Ausstellung in Mauer in der Bahnhofstraße 4 ist Samstag und Sonntag, 18. und 19. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von heute bis Freitag sind aber auch individuelle Besuche möglich. Dies nach telefonischer Anmeldung im Rathaus unter 0 62 26 / 92 20 11. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.