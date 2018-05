Von Lisa Grüterich

Neckarsteinach. Was können wir tun, um allen Kindern in Neckarsteinach die bestmöglichen Startchancen zu bieten? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich eine Zukunftskonferenz des Programms "Anschwung für frühe Chancen" im Rathaussaal. Die Teilnehmer: Vertreter aus Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Mitarbeiter des Jugendamtes sowie Kindergartenleiterinnen, Tagesmütter und Mitarbeiter des Vereins "Eltern & Kind". Die Agenda: die Angebote für frühkindliche Entwicklung in Neckarsteinach reflektieren - welche Möglichkeiten sind schon vorhanden, wo gibt es Nachholbedarf?

Unter Anleitung der Moderatorin Michaela Stach entwickelten die Teilnehmer in mehreren Schritten Ideen zur Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsangebote. Zunächst war Bestandsaufnahme angesagt. Und die fiel nach einer kollektiven Denkrunde nicht schlecht aus: Auf der Haben-Seite sammelten sich Punkte wie "offene Krabbelgruppe", "Kindergottesdienste" und "ProKidTeens". Aber auch die Wunschliste war lang; von "Optimierung der Öffnungszeiten" über "Elternberatung" bis "Ferienbetreuung von null bis sechs Jahren" reichten die Vorschläge.

Im nächsten Schritt entwickelten die Teilnehmer Visionen für ein "perfektes Neckarsteinach 2017" mit optimalen frühkindlichen Entwicklungsangeboten. Die meisten stellten sich ein Familienzentrum vor, das als zentraler Ansprechpartner dient und die verschiedenen Betreuungsinitiativen, Ämter und Vereine miteinander verknüpft. "Die fehlende Vernetzung war hier ein ganz zentrales Thema", resümierte die Organisatorin der Zukunftskonferenz, Angela Ruess von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Zu guter Letzt wurden die Stellschrauben herausgearbeitet, an denen gedreht werden muss, um dem "perfekten Neckarsteinach" möglichst nahe zu kommen. Die Vernetzung der Angebote kam dabei ebenso zur Sprache wie die notwendige fraktionsübergreifende Übereinstimmung. Auch auf die Frage, wie sich das finanzieren lässt, fanden sich Antworten: zum Beispiel mittels Förderprogrammen oder "Social Sponsoring". "Da gibt es viele Möglichkeiten", meinte Michaela Stach.

Gewiss wurden nicht all diese Punkte heute schon bis ins kleinste Detail geklärt, aber der erste Schritt ist gemacht und weitere sollen folgen - mit Unterstützung von Michaela Stach und der "Anschwung"-Initiative: etwa Gespräche mit den Schulen und Vereinen, sowie ein Informationsabend mit externen Referenten zum Thema Familienzentrum. "Wir haben heute einen starken Impuls bekommen", erklärte Bürgermeister Eberhard Petri. "Ich hoffe, dass die Initiative Früchte trägt."

Das Programm "Anschwung für frühe Chancen" ist ein deutschlandweites Programm, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung organisiert wird. Ziel des Programms ist es, lokale Initiativen dabei zu unterstützen, ihre Angebote für frühkindliche Förderung auszubauen. Hierfür organisiert "Anschwung" Zukunftswerkstätten, vermittelt individuelle Coachings und Expertengespräche und hilft bei der Umsetzung.