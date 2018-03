Leimen. (sg) Sie sind langjährige Freunde, seit Jahrzehnten künstlerisch aktiv, stellten schon gemeinsam in Peking aus, sind beide Willibald-Kramm-Preisträger und in der Region aufgrund ihrer Fotokunst überaus bekannt. Die Rede ist von Peter Borkenhagen und Dr. Milan Chlumsky. Jetzt war es dem Kunstverein Leimen gelungen, die beiden Fotokünstler für eine gemeinsame Ausstellung in Leimen zu gewinnen.

Der Zuspruch bei der Vernissage im Atrium des Kurpfalz-Centrums war ungeheuer groß. Oberbürgermeister Wolfgang Ernst hob die lange Freundschaft und Kollegialität der beiden Künstler hervor sowie ihre rege Ausstellungstätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene. Mit Peter Borkenhagen könne gar ein Einwohner der Stadt begrüßt werden. Seit 1975 lebt und arbeitet der gebürtige Lampertheimer in Heidelberg und Leimen. Ernst lobte den kreativen, ästhetischen und unbestechlichen Blick der beiden Fotokünstler, die jedes Foto zum Kunstwerk machen und ihre besondere Begabung nun beim Kunstverein ausstellen.

Die künstlerische Leiterin des Kunstvereins, Karin Gelse-Voigt, zeigte sich angesichts der umfangreichen Ausstellung mit 70 Werken auf drei Ebenen und der Anwesenheit der vielen Kunstinteressierten hocherfreut. Die Werkeschau "Zeitfang" drehe sich im Wesentlichen um das Thema Fotografie, erklärte sie.

Dr. Milan Chlumsky ging näher auf die Technik der Fotoübermalung seines Freundes Peter Borkenhagen ein. Er sei dieser schwierigen Kunstform seit Jahren mächtig und zelebriere sie mit einer Leichtigkeit. Sein Kollege sei ein Meister der Verwandlung und des Zusammenführens von Fotografie und Malerei. Fotografisches Papier sei nicht das leichteste Medium - insbesondere, wenn es mit Tusche oder Ölstiften übermalt werden soll, bemerkte Chlumsky. Borkenhagen experimentiere gerne mit Fotoaufnahmen und Negativen. Selbst Endstücke von Negativstreifen verwandle er in fantasievolle Bilder.

Milan Chlumsky selbst hat zur Ausstellung verschiedene Fotoserien in der von ihm bevorzugten Schwarz-Weiß-Fotografie mitgebracht. Pariser Mode und Leben wurden von dem gebürtigen Prager zwischen 1969 und 1972 abgelichtet und in großformatigen, ausdrucksstarken Fotografien festgehalten. Der weit gereiste Fotokünstler und Journalist mit dem Blick für packende Momentaufnahmen bot zudem mit seinen Fotoserien dokumentarische Einblicke in das Leben der Menschen in Vietnam, Tokio und der kambodschanischen Tempelanlage Angkor Wat.

Info: Die Bilderschau ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und dienstags von 14.30 bis 18.30 Uhr im Kurpfalz-Centrum zu besichtigen. Zur Finissage lädt der Kunstverein am Sonntag, 21. Oktober, um 15 Uhr ein.