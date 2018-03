Eppelheim. (fi). Niemand hätte vor einem Jahr wohl gedacht, dass sich der Streit um den Zaun am Edeka-Gelände in Eppelheim so lange hinziehen würde. Am 11. Oktober 2013 setzte die Eigentümergemeinschaft der 31 zum Marktareal gehörenden Wohnungen einen zuvor knapp gefassten Beschluss in die Tat um: Ein zwei Meter hoher Drahtzaun versperrt seither der Kundschaft aus dem Eppelheimer Süden den Weg über den Bahndamm und beschäftigt inzwischen auch das Landgericht Heidelberg. Mit dem Protest zum "Jahrestag" forderten die Kunden und Anwohner erneut: "Der Zaun muss weg."

Rund 100 Menschen hörten zu, was Martin Hornung von der Protestinitiative über Megafon zu sagen hatte. Hornung ließ die Geschichte und die Auseinandersetzung noch einmal Revue passieren, erwähnte die Resolutionen und die Aktivitäten beim Kampf um freien Zugang. "Liebe Freunde, wir müssen uns fragen: Wann wachen die Eigentümer endlich auf?" Falsche Behauptungen des Verwaltungsbeirates hätten zu der Ablehnung eines gerichtlichen Vergleichsangebotes geführt. Edeka würde mit der Deutschen Bahn als Eigentümer des Bahndamms und der Gemeinde über den Bau eines neuen Discounters auf dem Damm verhandeln. "Das ist eine glatte Erfindung", so Hornung, der immer wieder von Applaus unterbrochen wurde.

Pikant: Der Gemeinderat hat seinen ursprünglichen Beschluss revidiert und spricht sich für eine "Lockere Bebauung" des Bahndamms aus. Ein Planungsbüro soll schon an der Arbeit sein. Mit dem "Eppler-Zaun" wäre das Thema erst auf die Agenda der Bahn gekommen. "Daran sind die Zaunbauer schuld", so Hornung. Die Bahn hatte angeblich mit Schadensersatzansprüchen in Millionenhöhe gegenüber der Stadt gedroht, sollte keine Bebauung des Damms möglich werden. Für Grün und Erhalt des Grüngürtels gegenüber der heute schon bestehenden Industrieansiedelungen im Süden bliebe dann wohl kein Raum mehr.

Edeka-Betreiber Christian Bauer informierte über den juristischen Sachstand und meinte aus den bisherigen Äußerungen des Landgerichts ableiten zu können, dass die Tendenz bei einer Entscheidung zu Gunsten der Initiative ausfällt. Doch der Urteilsspruch wird nicht mehr in diesem Jahr erwartet. "Möglicherweise kann das bis Mitte des nächsten Jahres gehen", sagte Christian Bauer.

Mit Grillwurst und Freigetränken wurde dennoch der einjährige Protest gefeiert. Und so konnte auch genüsslich die Wandzeitung begutachtet werden, welche den langen Weg des Zaun-Protestes aufzeigte. "Wir machen so lange weiter, bis der Zaun wieder auf ist", rief Hornung unter Beifall.

Zusammen mit der SPD-Fraktion, dem NABU und dem BUND ist für Mittwoch um 18 Uhr eine weitere Begehung des Bahndamms und des noch vorhandenen Grünstreifens vorgesehen.