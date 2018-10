Von Werner Popanda

Leimen/Sandhausen/Walldorf. Vor 100 Jahren wurde der Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe gegründet. Dieser sorgt dafür, dass die Leimener, Sandhäuser und Walldörfer stets frisches Wasser haben. Dieses Jubiläum wird nun gefeiert, und zwar Sonntag, 5. Mai. Dabei wird den Gästen übrigens nicht nur Wasser serviert.

Dass das Fest auf den Muttertag fällt, ist alles andere als bloßer Zufall. Vielmehr habe man, so Leimens OB Wolfgang Ernst in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender, die Jubiläumsfete "extra auf den Muttertag verlegt, um so einen schönen Muttertagsausflug zu ermöglichen". Konkretes Ausflugsziel wäre der "Tag der offenen Tür" im Wasserwerk an der Sandhäuser Hauptstraße 2.

Hier will der Gastgeber frei nach dem Motto "Am Sonntag bleibt die Küche kalt" seine kleinen und großen Gäste von 11 bis 19 Uhr mit einer "Bewirtung zu Jubiläumspreisen" verwöhnen. Kalt bleiben kann überdies auch manch Automotor. Denn ab 11 Uhr wird ein Shuttle im Halbstundentakt von und nach Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und Walldorf fahren.

Wer dennoch das eigene Auto bevorzugt, kann dieses aufgrund einer Kooperation mit dem SV Sandhausen auf den Stadionparkplätzen "Sandhäuser Höfe" abstellen. Davon, dass die wenigen Parkplätze direkt am Wasserwerk ausreichen, kann sicher nicht ausgegangen werden. Schließlich will der Verband in den kommenden Tagen jedem Haushalt in den drei Verbandskommunen eine Einladung zukommen lassen.

Was auf dem Gelände des Wasserwerks geboten wird: Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen wird von 11 bis 13.30 Uhr aufspielen, es soll eine Muttertagsüberraschung geben und eine Echtdampf-Eisenbahn wird ihre Runden ziehen Wer sich für das Wasserwerk an sich interessiert, sollte sich zudem eine der Gruppenführungen nicht entgehen lassen. Auch kommt im Foyer auf zwei Großbildschirmen ein Film zur öffentlichen Erstaufführung, in dem Auftrag und Arbeit des Zweckverbandes dargestellt werden. Details hierzu finden sich jedoch auch in der Jubiläumsbroschüre "100 Jahre Wasserversorgung Hardtgruppe", die eine Auflage von 28.000 Stück hat und damit gibt es quasi für jeden Haushalt im Verbandsgebiet eine. Und ganz wie es sich für einen "Tag der offenen Tür" heutzutage gehört, können sich die Buben und Mädchen auf diverse Spiel- und Mitmachaktionen freuen.