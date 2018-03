Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Seit 100 Jahren gibt es die Spielvereinigung 1912 e.V. Und seit 100 Jahren hat sich dieser Verein ganz dem Fußballsport verschrieben und seit 100 Jahren dazu beigetragen, dass etliche Generationen von Kindern, Jugendlichen und jungen Männern auch in Neckarsteinach diese für viele "herrlichste Nebensache der Welt" betreiben und durch aktive Beinarbeit ihrer Begeisterung für das Fußballspiel nachgehen konnten. Das runde Jubiläum wird am Samstag, 17. März, um 20 Uhr mit Festbankett und Bilderausstellung in der Vierburgenhalle gefeiert.

Die Anfang des 20. Jahrhunderts überall aufflammende Begeisterung für den Fußballsport führte auch in Neckarsteinach zur Gründung eines Fußballclubs namens "Germania". Noch im Gründungsjahr stellte der damalige Baron von Dorth das Gelände unterhalb der Mittelburg als Fußballfeld zur Verfügung, doch der Erste Weltkrieg unterbrach schon nach zwei Jahren den vielversprechenden Beginn.

1922 kam es zur Neugründung des Vereins, diesmal schon unter dem Namen "Spielvereinigung". Wegen der Grenzlage Neckarsteinachs trat er sofort dem süddeutschen Fußball- und Leichtathletikverband bei und nahm an den Verbandsspielen teil. Der Zweite Weltkrieg unterbrach erneut den gesamten Spielbetrieb, der amtierende Vorsitzende Peter Seifert gehörte noch im März 1945 zu den Opfern eines Luftangriffs auf Neckarsteinach.

Erst 1951 gelang der Neuanfang, der schon bald zu großen sportlichen Erfolgen führte. Nach der Meisterschaft in der A-Klasse 1956/57 konnte sich die Mannschaft sogar ein Jahr in der zweiten Amateurliga Rhein-Neckar halten.

Unter dem langjährigen Vorsitzenden Erwin Trumpfheller schafften es die Vereinsmitglieder, in Tausenden von ehrenamtlichen Arbeitsstunden ein großes Sportheim gegenüber dem Fußballplatz zu bauen, das 1965 eingeweiht wurde.

Von Anfang an legte der Verein besonderen Wert auf die Jugendarbeit und gründete mehrere Jugendmannschaften, parallel dazu aber auch die erste Altherrenmannschaft. 1972 wurde eine Flutlichtanlage installiert und am Ende der Spielzeit 1985/86 noch einmal der Aufstieg in die Kreisliga A gefeiert.

Von 1990 bis 2006 prägte Willi Hofherr als Vorsitzender das Vereinsgeschehen. In seine Amtszeit fiel neben sportlichen Erfolgen, der Gründung der Vereinszeitschrift "Anpfiff" und das Durchführen von Stadtmeisterschaften vor allem der Umbau des Fußballhartplatzes in einen Rasenplatz. Finanziert wurde dieser der Stadt gehörende Platz mit Gesamtkosten von circa 220 000 Mark durch einen Zuschuss der Stadt über 100 000 und 42 000 Mark vom Badischen Sportbund.

Den Rest steuerte der Verein durch Eigenmittel, Eigenleistung und Spenden des Fördervereins bei. Hinzu kamen ein Kleinspielfeld und ein Trainingsplatz sowie eine neue Flutlichtanlage.

Heute steht Jürgen Weber an der Spitze des 470 Mitglieder umfassenden Vereins. Eine stattliche Anzahl von Betreuern und ehrenamtlichen Helfern ermöglicht eine hervorragende Nachwuchsarbeit, zu der allein sechs Jugendmannschaften - inzwischen auch Mädchen - gehören.