Leimen. (fre) Samstag, 11. Juni 2016, 0.00 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt hat die Große Kreisstadt einen neuen Ober᠆bürgermeister: Hans D. Reinwald. Bei der Wahl am 13. März hatte der CDU-Bürger᠆meister von Graben-Neudorf das Leimener Rathaus im Sturm erobert - mit 65,2 Prozent schon im ersten Wahlgang. Gestern Abend wurde der 47-Jährige in der 11 500-Einwohner-Gemeinde Graben-Neudorf bei einem feierlichen Empfang in der Aula der örtlichen Pestalozzischule offiziell verabschiedet.

Herr Reinwald, mit Beginn des Samstags sind Sie neuer Oberbürgermeister von Leimen. Haben Sie hier schon oberbürgermeisterliche Termine?

Noch nicht. Ich gönne mir noch ein freies Wochenende und bin da in Graben-Neudorf unterwegs. Mein erster echter Arbeitstag in Leimen wird der Montag sein. Das ist (schmunzelt) ein Dreizehnter …

Was steht am Montag an?

Angesetzt sind eine Amtsleiterrunde und auch das Gespräch mit dem Vorzimmer. Da geht es vor allem um Internes. Ich möchte mir einen ersten Überblick über die laufenden Projekte verschaffen.

Gab es schon eine Art Amtsübergabe vom alten zum neuen OB, so wie bei der Wasserversorgung Hardtgruppe schon geschehen?

Seit meiner Wahl war ich immer wieder in Leimen und im Rathaus. Da hat es mehrere Treffen mit Herrn Ernst gegeben, bei denen alles Wesentliche besprochen wurde - auch mit Frau Felden, der beigeordneten Bürgermeisterin.

Haben Sie sich bei Ihren Besuchen in Leimen schon mit ihren künftigen Mitarbeitern bekannt gemacht?

Mit dem Personalrat hatte ich schon ein Gespräch und auch den Mitarbeitern im Rathaus habe ich mich schon vorgestellt. Es wird aber noch eine große Personalversammlung geben; deren Termin werde ich nächste Woche noch ausmachen.

Offiziell werden Sie am Mittwoch in der Festhalle des Zementwerks auf Ihr neues Amt als Oberbürgermeister von Leimen verpflichtet. Wissen Sie schon, wer da alles kommt?

Nein. Ich hoffe, es kommen viele Leimener. Die Organisation hat Herr Ernst übernommen und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Genaueres zur Einladungsliste werde ich am Montag erfahren. Ich selbst habe ein paar Freunde und treue Wegbegleiter eingeladen. Ich freue mich darauf.

Ist Ihre Antrittsrede schon geschrieben?

Die Rede geht mir natürlich durch den Kopf und das Konzept steht auch schon. Aber wie ich mich kenne, werde ich die Rede wohl erst am Mittwoch fertig schreiben.

Zurück zu Graben-Neudorf. Ist dort Ihre Nachfolge schon geregelt?

Die Bürgermeisterwahl ist erst am 26. Juni. Es gibt sieben Bewerber. Es ist eine bunte Mischung von örtlichen Kandidaten und auswärtigen. Das wird richtig spannend - und spricht im Übrigen für die Attraktivität von Graben-Neudorf.

Sie waren seit 2003 Bürgermeister in Graben-Neudorf. Welche Gefühle begleiten Sie bei Ihrem Wechsel nach Leimen?

Wenn ich ehrlich bin, gleicht da mein Herz einem Regenbogen. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine gewisse Wehmut - als Bürgermeister bin ich in den 13 Jahren vielen Mitbürgern begegnet und habe sie schätzen gelernt. Auf der anderen Seite freue ich mich riesig auf Leimen und die damit verbundene neue Herausforderung.