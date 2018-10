Von Doris Weber

Dossenheim. "Einen Verein, der was tut, den muss man unterstützen", sagte eine Besucherin der "Musiknacht in Dossenheimer Kneipen" am Freitagabend. Vor allen Dingen dann, wenn ein Verein so motiviert sei und so was auf die Beine stelle, meinte sie weiter. Unter dem Motto "Hast du Töne. In Dossenheim ist was los" veranstaltete der "Verein zur Pflege der Live-Musik" jetzt schon zum dritten Mal einen grandiosen Live-Musikabend mit verschiedenen Stilrichtungen.

Beim "Hattrick" wurden neue Superlative gesetzt. Dieses Mal waren es sechs Formationen, die in sechs zu "Locations" umfunktionierten Gaststätten das Publikum unterhielten. Und: Es schienen noch mehr Besucher als beim letzten Mal unterwegs gewesen zu sein. Trotz des erweiterten Angebots schien es fast überall schwer, noch ein Plätzchen zu ergattern. Der Vorverkauf war schon gut gelaufen und am Veranstaltungsabend selbst strömten weitere Gäste unentwegt hinzu. Man sah viele zufriedene Gesichter und gut gelaunte Menschen. Nur diejenigen, die ihre Stilrichtung noch nicht gefunden hatten oder eben nur schwer Zugang zu "ihrer Kneipe" fanden, schienen noch zu suchen.

Und musikalisch? Das Team um den Vorsitzenden Roland Konradi hatte sich mächtig ins Zeug gelegt. Und bot Neulingen wie "alten Hasen" eine Plattform, um sich und ihre Musik zu präsentieren. So war im "Café Meisel" der Vielseitigkeitsmusiker Olli Roth am Bass. Im "Löwen" gab's elektrisierenden, harten Rock mit der "Burning Blues Band". In der "Schauenburg" gaben "Sales gosses" ein das Gemüt streichelndes Konzert mit französischem Pop. Im benachbarten "Steinbrecher" zelebrierten "Idiots in the Crowd" irischen Folk. Im "Hirsch" gingen die Altmeister als "Badisch-Pfälzische Freundschaft" ans Werk. Und im "Winterkönig" gab Dominik Bär ein "Gute-Laune-Konzert". So hatte jeder Besucher eine echte Chance, "seine" Musik zu finden.

Geplant waren mehrere gleichzeitig startende Auftritte, die nach einer Dreiviertelstunde von einer Pause unterbrochen wurden. So konnte man entspannt weiter wandern, um woanders zuzuhören. Natürlich wurde nicht mit der Stoppuhr gearbeitet, sodass die einen etwas früher begannen, andere dafür länger spielten. Aber irgendwie fand sich alles. Schließlich wollte sich das Publikum auch unterhalten und etwas trinken.

Das Konzept scheint aufzugehen. Die Gastwirte, mit denen sich der Verein die Gagenzahlung teilt, hatten ein volles Haus. Und der Verein konnte sich über den Zuspruch freuen. Seine Motivation scheint auch im dritten Jahr nach seinem Neustart ungebrochen. So legt er schon jetzt Flugblätter mit einem umfangreichen Programm aus. Auf facettenreiche Live-Musik muss nicht verzichtet werden.