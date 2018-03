Sandhausen. (heb) Eine ungewöhnliche Hausaufgabe bekamen die Schüler der Klasse 8b des Friedrich-Ebert-Gymnasiums auf: In den nächsten zwei Wochen sollen sie herausfinden, ob und wie lange daheim Elektrogeräte wie Fernseher, Musikanlage, PC, Drucker, aber auch Mobiltelefone im Stand-by-Betrieb laufen, wie viel Energie sie dabei verbrauchen und wie sich dieser Verbrauch auf der Stromrechnung bemerkbar macht.

Für diese Aufgabe wurden sie von Walter Orlik mit Strommessgeräten ausgestattet. Der Energieberater der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg und Nachbargemeinden gGmbH, kurz Kliba, schlüpfte in die Rolle des Lehrers und übernahm zwei Doppelstunden des Profilfachs Naturwissenschaft und Technik (NwT). Nach einer lebhaften Diskussion über Atom- und Kohlestrom klärte er die Schüler über den Schein-aus-Zustand auf und ließ sie den Verbrauch verschiedener Elektrogeräte messen. Dass jedes unnötige Watt Stand-by-Leistung nicht nur der Umwelt schadet, sondern im Dauerbetrieb jährlich mit rund zwei Euro zu Buche schlägt, rechnete Orlik an der Tafel vor. Bei einer Vielzahl von Geräten könne da Einiges zusammenkommen.

Für die Suche nach den schlimmsten Stromfressern gab er den Schüler wertvolle Tipps: "Das Alter der Geräte ist wichtig", sagte und: "Fernseher sind stark verdächtig." Seit 2010 dürften laut einer EU-Verordnung nur noch Geräte verkauft werden, die weniger als ein Watt im Stand-by-Modus aufnehmen.

Das Projekt will Schüler für das Thema sensibilisieren und läuft in Sandhausen an der Pestalozzischule, der Friedrich-Ebert-Werkrealschule und dem Friedrich-Ebert-Gymnasium in insgesamt zwölf Klassen. Aufgrund der großen Nachfrage reicht das Geld aus dem Förderprogramm Klimaschutz-Plus des Umweltministeriums Baden-Württemberg nicht aus, so dass das Projekt mit 2000 Euro von der Sparkasse gefördert wird. Zusammen mit Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti schaute sich Frank Pichler, Leiter der Sparkassenfiliale Sandhausen, den Energiespar-Unterricht an und lernte selbst noch dazu. Etwa dass auch Ladegeräte, besonders ältere, ordentlich Strom ziehen können. Er lasse den Rasierer den ganzen Tag in der Station, sagte er und fragte Orlik, ob auch er sich ein Strommessgerät ausleihen dürfe.

"Die beste Energiequelle ist die Energie, die man einspart", sagte Bürgermeister Kletti und nahm die Schüler bei diesem Zukunftsthema in die Pflicht. "Nehmt das Thema ernst, es geht um unseren Planeten." Auch Jörg Exel vom Bauamt, der mit der Kliba das Projekt vor Ort organisiert, hatte sich mit dem Messgerät auf die Suche gemacht und im Rathaus Drucker und Kopierer als besonders stromhungrig identifiziert.

"Wir haben zu Hause alle Stromgeräte an Steckdosenleisten mit Kippschalter angeschlossen und schalten sie regelmäßig aus", sagte NwT-Lehrerin Tatjana Lieb. Das mache sich positiv auf ihrer Stromrechnung bemerkbar.

In der nächsten Doppelstunde des Stand-by-Unterrichts stellen die Schüler ihre Ergebnisse vor. Jeder kann sich übrigens während der Sprechzeiten der Kliba jeden zweiten Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im Rathaus ein Strommessgerät ausleihen.