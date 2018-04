Wiesenbach/Gaiberg. (nah) Der Bammentaler Gemeinderat hatte im März beschlossen, die Umwandlung der Elsenztalschule von einer Werkrealschule in eine Gemeinschaftsschule zum kommenden Schuljahresbeginn zu beantragen. Inzwischen steht fest, dass sie eine Starterschule wird. Da mit den Städten Neckargemünd, Leimen für Gauangelloch und Ochsenbach sowie den Gemeinden Gaiberg und Wiesenbach bereits eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Einrichtung und zum Betrieb einer Werkrealschule an der Elsenztalschule besteht, galt es nun diese an die Veränderungen anzupassen, die zum neuen Schuljahr rechtskräftig sein müssen.

Den Gemeinderäten in Wiesenbach und Gaiberg lag die öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die mit der Rechtsaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises und dem Regierungspräsidium Abteilung Schule und Bildung abgestimmt war, in neuer Form zur Beschlussfassung vor. Beide Gremien befürworteten diese. Dies alles geschah im Vorgriff auf die endgültige Genehmigung der Gemeinschaftsschule, die das Kultusministerium erteilen wird. Wann diese erfolgen wird, steht noch nicht fest. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese doch nicht erfolgen sollte, sollten die bisherigen Vereinbarungen für die Werkrealschule weiter gelten.

Eine Aufhebung kam für die Gemeinden nicht in Frage, auch um eine Aufnahme ihrer Schüler in den kommenden Jahren abzusichern. Hierin verpflichtet sich Bammental neben den eigenen Kindern vorrangig die Schüler der Vertragsgemeinden zu berücksichtigen.

Dabei sicherte sich auch die Gemeinde Bammental selbst ab: Sollten aus den Vertragsgemeinden einschließlich Bammental so viele Anmeldungen kommen, dass die Raumkapazität erschöpft sei, kann der Schulträger auch Schüler ablehnen, was nach bisherigem Kenntnisstand der künftigen Schülerzahlen aber ziemlich unwahrscheinlich ist.

Für die Klassenstufe fünf wird im kommenden Schuljahr mit elf Schülern aus Bammental, mit zwei aus Gaiberg, mit keinen aus Gauangelloch und Ochsenbach, mit drei aus Wiesenbach, mit 13 aus Neckargemünd und mit 29 aus anderen Gemeinden gerechnet.

Angesichts der Schülerzahlen sahen die Gemeinderatsgremien kein Risiko für Wiesenbach sowie Gaiberg und stimmten der Anpassung der Vereinbarung zu.