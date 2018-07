Von Karin Katzenberger-Ruf

Schönau. In Schönau bleiben die Kirchen im Dorf, pardon, in der Stadt. Sie werden also nicht abgerissen, um auf dem Areal einen Flughafen zu errichten. Das beschloss der Kindergemeinderat jetzt innerhalb der Ferienspiele unter dem Motto "Ein Vormittag im Rathaus mit dem Bürgermeister".

Zum dritten Mal lud Marcus Zeitler Zehn- bis 14-Jährige ein, um sie spielerisch mit Verwaltung und Kommunalpolitik vertraut zu machen. Dazu gehörte nicht nur der Rundgang durch das Haus mit seinen verschiedenen Ämtern, sondern auch besagte Sitzung mit mehreren Tagesordnungspunkten. Bei Punkt drei ging es um besagten Flughafen und die Frage: Darf ein Investor diesen für 300 Millionen Euro mitten in Schönau und ohne Rücksicht auf die historische Bausubstanz errichten? Und sollte der Airport nach dem Bürgermeister benannt werden? Von den zwölf Kindern, die sich untereinander in vier Fraktionen berieten, kam ein einstimmiges "Nein".

Dem hielt Marcus Zeitler, wie bei auch den anderen Beschlussvorlagen, tapfer ein "Ja" entgegen. In das Spielgeschehen hatte er (fast wie in einem "Politkrimi") sogar Erpressungs- und Bestechungsversuche durch den Investor Felix Fliegdavonix eingebaut. Der versprach den Mitgliedern des Kindergemeinderates doch tatsächlich 1000 Euro und einen Freiflug im Jahr, wenn sie der geplanten Baumaßnahme zustimmen würden. Sie ließen sich davon aber nicht beirren.

Auch der Abschaffung aller Steuern und Gebühren, dem ersten Tagesordnungspunkt, stimmten sie nicht zu. Wohl wissend, dass die fehlenden Finanzen zum Zusammenbruch des öffentlichen Lebens führen würden. Welche Steuern gibt es denn überhaupt? Über Gewerbe- und Grundsteuer wussten die Kleinen schon Bescheid. Auch über die Hundesteuer. "Gibt es auch eine Katzensteuer?", wollte Sitzungsleiter Zeitler wissen und bekam von Pascal prompt die Antwort: "Nein, aber die soll eingeführt werden."

Mit dem fiktiven Vorschlag, die Schulen und Kindergärten in der Stadt zu schließen und wegen der zu erwartenden Mieteinnahmen in Wohnungen umzuwandeln, stand der Bürgermeister ebenfalls auf verlorenem Posten. Erst recht mit der Aussage, Kinder könnten doch arbeiten gehen, statt was zu lernen. Das fanden die gar nicht gut. Und schon stand das Thema "Kinderarbeit" zur Diskussion, das in armen Ländern leider bis heute ein Problem ist.

"Frist- und formgerecht" hatten die Kinder die Einladung zur Sitzung erhalten. Also schriftlich zehn Tage vor dem Termin. Als er die abstruse Tagesordnung austüftelte, hatte Marcus Zeitler selbst viel Spaß. "Ich wollte in Schönau auch schon mal einen Staudamm bauen und mir einen Ferrari als Dienstwagen genehmigen lassen", verrät er in Erinnerung an frühere Ferienspiele. Die Kinder lobte er: "Ihr habt wirklich alle super mitgemacht."

Während der drei Stunden im Rathaus erfuhren die Kinder in verständlicher Weise auch manches über die "große Politik" im Bundes- und Landtag und viele der dort beschlossenen Gesetze, welche für die Kommunen bindend sind. Bei der letzten Beschlussvorlage innerhalb der Kindergemeinderatssitzung ging es um einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro zur Finanzierung des Kinderprogramms bei der Kerwe am dritten Septemberwochenende. Dies war keine fiktive Angelegenheit. Das Geld ist quasi schon genehmigt und der Jugendbeirat entscheidet, für was es ausgegeben werden soll.

Bei den Ferienspielen im Rathaus dürften die Weichen für künftiges kommunalpolitisches Interesse gestellt worden sein. So will Conrad später unbedingt für den Jugendbeirat kandidieren.