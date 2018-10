Schönau/Heidelberg. (fi) Eine Million Euro glatt, damit hatte ein Bieter aus Michelfeld (Angelbachtal) bereits in der vergangenen Woche das einzige Gebot zum ehemaligen Freudenberg-Areal in Schönau abgegeben. Der Zuschlag erfolgte aber erst jetzt, eine Woche nach dem neuerlichen Versteigerungstermin. Schon beim ursprünglichen Versteigerungstermin im September des letzten Jahres war kein Mindestgebot abgegeben worden.

Der Grund für den jetzigen einwöchigen Aufschub: Einer der Hauptgläubiger, die Eos Immobilienworkout GmbH aus Duisburg, hatte einen Antrag auf Aussetzung des Zuschlages eingereicht, dem Rechtspfleger Bernhard Schmitt stattgegeben hatte. In den letzten Tagen hatte Eos also entschieden, sich mit der einen Million Euro zufrieden zu geben und nicht auf dem Verkehrswert von nahezu drei Millionen Euro zu beharren. Dieser Betrag wäre mit größter Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht erzielt worden.

So war der Termin im Heidelberger Amtsgericht dann auch eine Sache von wenigen Minuten. Rechtspfleger Schmitt stellte fest, dass Eos das Gebot akzeptiert. Damit war der Zuschlag an Jörg Dreher gegeben. Aufatmen kann dadurch neben dem Hauptgläubiger Eos auch der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Schönau. Etwa 40.000 Euro an Steuern und Gebühren werden nun vorrangig an den GVV fließen. Als nächstes bedient sich der Fiskus aus dem bei der Zwangsvollstreckung erwirkten Betrag.

Dreher möchte das dreigeschossige Gebäude an der Neckarsteinacher Straße 53 mit seinen 3800 Quadratmetern Nutzfläche in ein Pflegeheim umwandeln. Gegenüber der RNZ betonte der Investor, dass die Substanz so erhalten bleibe, wie sie ist: "Einiges wird neu strukturiert, ebenso wird auf behindertengerechte Möglichkeiten Wert gelegt." Mit einem möglichen Betreiber sei Dreher bereits in Vorherhandlungen, "doch erst jetzt - nach dem Zuschlag - können wir in ernsthafte Gespräche eintreten". Die Räumlichkeiten scheinen jedenfalls ohne große Entkernung dazu geeignet, ein Pflegeheim anzusiedeln "Aus dem Objekt kann man etwas machen", ist sich Dreher sicher.

Als Investor ist Dreher kein unbekannter. Ihm gehört die Seniorenresidenz "Haus Sonneneck" in Leimen und auch das Hotel "Boulevard" in der dortigen Bürgermeister-Weidemaier-Straße. Erworben hat er zudem das "Karl-Gelände" der gleichnamigen Firma in der Gutenbergstraße in Leimen, "doch zu diesem Vorhaben möchte ich mich derzeit nicht äußern", so Jörg Dreher. Sein Augenmerk liegt derzeit auf seinem neuen Objekt, dem künftigen Pflegeheim an der Ortseinfahrt zu Schönau.