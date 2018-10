Schönau. (fi) Die Anlage des Schützenvereins 1575 ist weiträumig. Der Verein verfügt über fast alle Möglichkeiten, dem Schießsport zu frönen. Beim "Tag der offenen Tür" konnten Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Schießstände werfen, sich umschauen und sehen was es heißt, mit Waffen zu hantieren und damit umzugehen. "Der Verein und damit alle Mitglieder tragen große Verantwortung", so Eberhard von Koskull. Das Waffenrecht ist in der Diskussion, umso wichtiger ist ein sorgsamer Umgang mit den Sportgeräten.

Die neue Oberschützenmeisterin Marina Haarmann hatte indes in der Gaststätte und im Freibereich zu tun. Ein Zelt war aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Weiß-blau als Farbe dominierte, es war Bayern-Tag angesagt. Nicht nur auf der Speisekarte: Einige waren dem Aufruf gefolgt und hatten Dirndl oder Lederhosen angezogen. Die schönste bayerische Tracht wurde prämiert.

Durch das Haus gab es Führungen. Die 25-Meter-Anlage wird für Pistole und Revolver genutzt, auf dem 50-Meter-Stand kommen die Ordonanz- oder Langwaffen aller Kaliber zum Einsatz. Vorderlader, Gewehrvorderlader oder Pistole kann geschossen werden. Wer sich für die einzelnen Disziplinen interessierte, konnte sich von Karl-Heinz Herion, Zweiter Vorsitzender, beispielsweise über das Duellschießen aufklären lassen. "Die Scheibe steht drei Sekunden, dann muss ein guter Treffer sitzen", wurde erläutert. Beim Schnellfeuerschießen sind drei Zeiten einzuhalten, während dieser je fünf Schuss abgegeben werden müssen. Acht, sechs und vier Sekunden bleiben dem Schützen Zeit, möglichst einen Zehner zu schaffen. "Pistolenschießen ist wieder im Kommen", erläuterte Sportleiter Herion.

Ebenso interessant wie historisch raffiniert sind die Vorderlader, die mit Schwarzpulver betrieben werden. Modernes Zündhütchen oder Steinschloss mit Zündkraut?. Die Auswahl ist vielfältig und reicht von Vorderladerpistolen über Gewehre bis zu funktionsfähigen Kanönchen.

Wie sorgsam im Verein mit der Unterbringung der Waffen umgegangen wird, wird demonstriert, als der dicke Stahlsafe geöffnet wird. Hier sind Vereinswaffen untergebracht. Das Waffenrecht ist fast so komplex wie die Sportarten der Schützen. Vor dem ersten Schuss steht erst einmal ein Sachkundenachweis. Ausgenommen Luftgewehr, das darf ab zwölf Jahre geschossen werden, Kleinkaliber ab 16 Jahren.