Schönau. (agdo) Blühende Blumen, florierende Gastronomie oder ein schön gestalteter Schulhof - kurzum: Schönau soll einfach attraktiver werden. Dieses Ziel hat sich die parteiübergreifende Arbeitsgruppe "Stadtmarketing/Stadtentwicklung" gesetzt. So soll das Leben dort l(i)ebenswerter werden, mehr Besucher sollen kommen - und das Wichtigste wohl: Die Einwohnerzahl des Städtchens soll steigen.

Dafür hat sich die Arbeitsgruppe etwas einfallen lassen: Die aus Stadträten der CDU und SPD bestehende Gruppe hat das Konzept "Stadtentwicklung Schönau" ins Leben gerufen, darin soll das Klosterstädtchen an sechs Stellen - Stadtbild, Immobilien- und Wohnungsmarkt, öffentlicher Nahverkehr, Verkehrssituation, Gastronomie und bessere Wahrnehmung der Stadt - aufpoliert werden. Die Arbeitsgruppe stellte das Ganze im Vereinsheim des Singvereins "Freiheit" vor. Enttäuschend war für sie aber das geringe Interesse bei den Schönauern: Von den über 50 Vereinen waren nur rund zehn Vereinsvorsitzende anwesend.

Schönau solle eine attraktive Zuzugsgemeinde werden, sagte Stadtmarketingmitglied Robert Weber. Bis zum Jahr 2024 sollen die Einwohnerzahlen steigen, bisher seien sie stabil. Denn: Das Wohl einer Stadt hänge eng mit Einwohnerzahlen zusammen, so Weber weiter. Je mehr Einwohner, desto besser. Mit familienfreundlichen Verhältnissen und Freizeitangeboten bietet Schönau den Bürgern schon einiges. Es soll aber noch besser werden, Verbesserungsbedarf gibt es im Klosterstädtchen an vielen Ecken und Enden. In der Kasse stehen dafür 10.000 Euro zur Verfügung.

Die "Stadtmarketing/Stadtentwicklung"-Gruppe zauberte nun den Ortsverschönerungswettbewerb "L(i)ebenswertes Schönau" aus dem Hut und setzte somit gleich beim Punkt des Stadtbilds an. "Ein optisch ansprechendes Ortsbild spiegelt nicht nur für Durchreisende und Besucher die Lebensqualität wider, sondern hebt auch die Identität der Einwohner und das Image der Gemeinde", erklärte Heinrich-Ludwig Runz die Idee.

Der Fantasie der Bürger sind dabei keine Grenzen gesetzt, Schönau hofft auf viel Begeisterung, gerade von den Vereinen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei der Stadt notwendig. Eine Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Marcus Zeitler geht dann übrigens durch das Klosterstädtchen und wertet das schönste Erscheinungsbild aus. Es gibt sogar Preise: Dem Gewinner winken 300 Euro, der zweite Preis ist mit 200 Euro dotiert und für den dritten Preis gibt es 100 Euro.