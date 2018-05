Von Anja Hammer

Schönau-Altneudorf. Harald Rehberger ist ratlos. "Ich war gestern geschockt und bin es noch heute", stammelt der Vorsitzende des SV Altneudorf. "So etwas konnte keiner ahnen." Der Kunstrasenplatz des Sportvereins ist nicht mehr wiederzuerkennen: Der Teppich ist stellenweise aufgerollt. "Wie eine riesige Zigarre", beschreibt es Rehberger. Teilweise hat das Wasser den Platz ins Feld gedrückt. Hier wird vorerst kein Ball mehr rollen.

Einen Tag nach dem verheerenden Starkregen, der die sonst so ruhig plätschernde Steinach über die Ufer hat treten lassen, machen sich die Betroffenen langsam ein Bild vom Ausmaß der Schäden. Besonders stark getroffen hat es neben dem Sportverein den Campingplatz. Beide haben zwei Dinge gemeinsam: Die genaue Höhe des Schadens können sie noch nicht sagen. Doch egal, wie hoch der Schaden ist: Sie müssen selbst für ihn aufkommen. Sie sind nicht versichert.

"Ansonsten kann ich nichts sagen", sagt der Vereinsvorsitzende. Die Baufirma ist bereits kontaktiert. Nächste Woche soll es einen Ortstermin geben. Bis dahin muss der Verein in Ungewissheit harren. Denn nur die Experten können sagen, ob der Platz noch zu reparieren ist oder ob er komplett neu gemacht werden muss. An Letzteres mag Rehberger gar nicht denken. "Dann sieht es für den Verein düster aus", vermutet der Vorstand. "Denn, egal wie hoch der Schaden ist, wird das schwer für uns." Der SV habe noch Restschulden. Schon als man den Platz vor zehn Jahren selbst - mit Hilfe von Zuschüssen - finanzierte und viel in Eigenarbeit machte, war es ein Kraftakt.

Das Jedermann-Turnier Ende Juni wird auf jeden Fall nicht in Altneudorf stattfinden; Rehberger hofft, auf einen anderen Sportplatz ausweichen zu können. Das einzig Positive, was er dem Ganzen abgewinnen kann: "Wenigstens ist Sommerpause." Erst letzte Woche hatten die Fußballer den Klassenerhalt in der B-Klasse gefeiert. Zwischen Freud und Leid lagen nur vier Tage.

Nur 500 Meter weiter geht es Brigitte und Walter Fitz ähnlich. Sie sind die Besitzer des Campingplatzes. Mitten durch das Areal fließt die Steinach. Das Bächlein ist Fluch und Segen zugleich: Auf der Internetseite wirbt das Ehepaar Fitz mit dem sanften Bachlauf, der Groß und Klein zum Spielen einlädt. Nun wurde das Gewässer zur zerstörerischen Welle. "In den Wegen sind knietiefe Löcher und Furchen", berichtet Brigitte Fitz. Auch sie ist immer noch schockiert, wenn sie an den Montagmorgen denkt. "Das Wasser kam in einer Flutwelle, in einer Geschwindigkeit, wie ich es noch nie erlebt habe." Und das will was heißen: Die 64-Jährige und ihr Mann betreiben den Campingplatz seit 1963.

Mit dem Aufräumen haben sie schon begonnen, wie auch die rund 60 Dauercamper, in deren Vorzelten die Schränke durch das Wasser aufgequollen, die Kühlschränke kaputt gegangen und die Teppiche versifft worden sind. Dennoch rechnet Fitz damit, dass sie noch rund zwei Wochen, mehrere LKW-Ladungen Schotter und Splitt und rund 10 000 Euro brauchen wird, um den Platz wieder auf Vordermann zu bringen. Dennoch sagt sie: "Ans Aufgeben denken wir nicht."