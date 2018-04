Bloß nicht die Stange berühren: Auf die richtige Sprungtechnik kam es an. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd. Diskuswerfen war wohl die beliebteste Sportart. Viele kleine Sportler standen bei dieser Disziplin Schlange und versuchten, so weit wie möglich zu werfen. Ein Hula-Hoop-Reifen diente als Wurfgerät - und die Kinder hatten sichtlich viel Vergnügen, dass sie den Reifen nicht nur zum Werfen benutzen durften, sondern ihn auch kurzerhand um ihre Hüften kreisen lassen konnten, wofür er ja eigentlich auch da ist. Bereits zum sechsten Mal hatte die Leichtathletikgemeinschaft (LG) im Kurt-Schieck-Stadion beim Ferienprogramm eine Kinderolympiade ausgerichtet. Dieses Jahr gab es einen neuen Rekord: Über 100 Kinder gingen an den Start, um sich beim Sport auszutoben.

In zehn verschiedenen Leichtathletikdisziplinen - Hochsprung, Sprint, Mittel- und Langstreckenlauf, Hürdenlauf, Stabweitsprung, Staffelstabweitwurf, Diskusweitwurf, Kugelstoßen und Weitsprung - kämpften die sechs- bis 14-jährigen Kinder an fünf Tagen um den Sieg. Dabei hatten sie zwei Tage Zeit, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, an den restlichen drei Tagen zählte es dann. Der Abschluss mit der Übergabe der Urkunden findet übrigens heute von 9 bis 13 Uhr im Kurt-Schieck-Stadion statt.

"Die Disziplinen sind natürlich kinder- und altersgerecht und werden pro Station von erfahrenen Trainern begleitet", erklärte der Mitorganisator der Olympiade, Michael Daub. Die LG hatte dazu immer zwei Jahrgänge zusammengelegt. Bei manchen Disziplinen herrschte sportliches Wettkampffieber. Die sechsjährige Mathilda war die absolute Favoritin beim 50-Meter-Sprint in ihrer Altersklasse und rannte weit vor den anderen ins Ziel. "Es hat Spaß gemacht", sagte die Jungathletin nach dem Sprint noch etwas außer Atem. Trainiert habe sie vorher nicht, aber sie laufe gerne.

Derweil hatte das Sportsfieber auch den achtjährigen Jared beim Diskuswerfen - also mit den Hula-Hoop-Reifen - gepackt. "Der letzte Wurf liegt bei 20 Metern", sagte er. Und da konnte er durchaus stolz sein, denn der beste Wurf lag zu diesem Zeitpunkt bei 25 Metern.

Richtig sportlich ging es beim Stabweitsprung zu. Hier galt es, so weit wie möglich über eine 60 Zentimeter hohe Sandhürde zu springen, ohne diese zu berühren. Der Stab wurde lediglich als Sprunghilfe benutzt, doch so mancher junge Sportler landete im Sand.

Und auch der Hochsprung verlangte von den Kindern bei viel Spaß mindestens genauso viel sportliche Ausdauer. Nicht nur einmal landete die Stange auf dem Boden und weckte umso mehr den sportlichen Ehrgeiz der jungen Athleten. Ganz gemäß der Devise der Olympischen Spiele: "schneller, höher, weiter".