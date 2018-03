Neckargemünd. (cm) Schon vor über zwei Jahren hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim entschieden, dass Kommunen die Abwassergebühr nicht mehr nur nach dem Frischwasserverbrauch berechnen dürfen. Seitdem ist die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr mit der Aufteilung in Schmutz- und Niederschlagswasser in den Gemeinderäten der Region ein Dauerthema. Jetzt steht auch in Neckargemünd fest, welche Kosten auf die Einwohner zukommen. Der Gemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung (siehe auch Artikel rechts) einstimmig die neue Gebührenkalkulation.

"Weil das Thema sehr komplex ist, haben wir uns ein Fachbüro mit der Berechnung beauftragt", erklärte Bürgermeister Horst Althoff. "In der Stadtverwaltung wäre das nicht möglich gewesen." Neckargemünd sei zum größten Teil an den Abwasserzweckverband Heidelberg angeschlossen, nur das Abwasser aus dem Stadtteil Waldhilsbach gehe an die Kläranlage des Zweckverbands Hollmuth in Bammental. "Alle Neckargemünder sollen aber die gleiche Gebühr zahlen, egal wohin ihr Abwasser fließt."

Thomas Gärtner von der Dr. Pecher AG mit Sitz im nordrhein-westfälischen Erkrath erläuterte die sogenannte Kostenträgerrechnung, mit der die Abwasserkosten auf Schmutz- und Niederschlagswasser aufgeteilt werden. Gärtner erklärte, dass die Flächenermittlung über Luftbilder der Maßstab der Berechnung sei. Den größten Anteil beim Niederschlagswasser habe die Stadt durch die Straßenentwässerung. Die Berechnung ergab, dass sich die Abwasserkosten zu 74,6 Prozent auf Schmutzwasser und zu 25,4 Prozent auf Niederschlagwasser verteilen. Die Gebührenkalkulation ergab eine Schmutzwassergebühr von 2,29 Euro pro Kubikmeter, die weiter nach dem Frischwasserbezug berechnet wird, und eine Niederschlagwassergebühr von 0,48 Euro pro Quadratmeter. "Man kann beide Werte aber nicht einfach zusammenzählen und mit der bisherigen Gebühr vergleichen", so Gärtner. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen liegen die Gebühren für Niederschlagswasser mit 80 bis 90 Cent und für Schmutzwasser mit 1,50 bis 12 Euro deutlich höher, erklärte der Fachmann.

Thomas Schmitz-Günther (Grüne) begrüßte die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr. Diese biete einen Anreiz für Gebührenzahler, Flächen zu entsiegeln, sodass Regenwasser versickern kann. "Die Kosten werden nun verursachergerechter verteilt." Einige müssten mehr zahlen, andere würden entlastet. Schmitz-Günther kritisierte, dass die Abwassergebühren nur zu 80 Prozent kostendeckend seien. "Das sollten 100 Prozent sein, mir ist nicht klar, warum die Stadt die Abwassergebühren subventionieren sollte." Diese Tatsache sprach auch Frank Volk an: "Das Abwasser belastet den Haushalt."

Thomas Schmitz-Günther fragte, warum die Stadt bei den Abwasserkosten deutlich höher liege als andere Kommunen. Bürgermeister Althoff erklärte, dass Neckargemünd beispielsweise nicht mit Sandhausen vergleichbar sei. "Die Topografie ist eine ganz andere, wir haben einen viel größeren Aufwand bei der Abwasserentsorgung durch Pumpen." Außerdem habe die Stadt in den vergangenen Jahren viel Geld in die Abwasserentsorgung gesteckt. So seien unter anderem nach der Stilllegung der Kläranlage für Dilsberg und Mückenloch über drei Kilometer Leitungen verlegt worden. "Die immensen Investitionen sieht man natürlich nicht, weil sie unter der Erde sind", sagte Althoff. "Wir haben aber unsere Hausaufgaben gemacht."