Von Roland Fink

Region Heidelberg. Geldleihen ist derzeit so günstig wie kaum zuvor. Die Staatsbanken vergeben die Euros an die Kreditinstitute, die buhlen um private Kundschaft. Unter drei Prozent für Immobiliendarlehen ist, bei entsprechender Absicherung, derzeit der Standard. Noch günstiger bekommen es die Kommunen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, und deren Bankengruppen geben den deutschen Gemeinden derzeit Finanzmittel für Investitionen in die kommunale Infrastruktur - zu einem Zinssatz, dass es kaum der Rede wert ist. Beispielsweise wird eine halbe Million Euro mit 0,75 Prozent angekündigt bei einer festgeschriebenen Laufzeit von zehn Jahren und drei zinsfreien Jahren. Ist das Grund genug für die Kämmerer in den Gemeinden und Städten rund um Heidelberg, ihre Schatullen mit billigem Geld zu füllen?

> In Meckesheim schüttelt Roland Kohl den Kopf. "Im Haushalt der Gemeinde Meckesheim ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen", so der Mitarbeiter im Rechnungsamt. "Wir nutzen die aktuellen Angebote nicht, da der begonnene Prozess der Verringerung der Verschuldung fortgeführt wird." Klare Prioritäten also.

> In Sandhausen sieht man das ähnlich. In der Hopfengemeinde sind im Kernhaushalt bis einschließlich 2015 keine Kreditermächtigungen vorgesehen, berichtet Timo Wangler.

> In Bammental ist das "billige Geld" kein Thema. Rechnungsamtsleiter Stefan Trunzer zieht die Karte der guten Steuereinnahmen und sticht mit den Erlösen aus Grundstücksverkäufen. "Damit kann die Gemeinde die anstehenden Maßnahmen ohne neue Kredite finanzieren und zusätzlich Kredite mit auslaufender Zinsbindung tilgen."

> In Leimen ist die Situation etwas anders. Der Großen Kreisstadt wurden für den Kernhaushalt, also ohne Eigenbetriebe, vom Regierungspräsidium 15 Millionen Euro an Krediten für dieses Jahr eingeräumt. "Aktuell werden hiervon für die gesamte Stadt fünf Millionen Euro in Anspruch genommen, wobei die Aufnahme grundsätzlich für einen Monat mit einem Zinssatz von zuletzt 0,25 Prozent jährlich durch die Stadtkasse erfolgt", war aus dem Rathaus zu hören. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kann ein Finanzierungskredit als Kommunaldarlehen aufgenommen werden. Die Stadt Leimen - ohne die Eigenbetriebe - hat eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1,8 Millionen Euro für das laufende Haushaltsjahr. Dieser Betrag wurde zwar nicht aufgenommen, die Stadt hat sich jedoch bei der L-Bank hierfür ein gefördertes Darlehen in Höhe von einer Million Euro mit einer zehnjährigen Zinsfestschreibung von 1,01 Prozent gesichert.

> Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau bezieht für seine Mitgliedsgemeinden Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Wilhelmsfeld und Schönau Darlehen. Aber nicht wegen der günstigen Konditionen, sondern wegen der Notwendigkeit der Projekte. Geschäftsführer Werner Fischer weiß zwar, dass die Niedrigzinsen locken. Er weist aber darauf hin, "dass nach zehn Jahren noch eine relativ hohe Restschuld besteht und nach dieser Zeit der marktübliche Zinssatz unter Umständen zu einer hohen Zinsbelastung führen kann". Und auch die Tilgungsbeträge müssen natürlich erwirtschaftet werden, betont Fischer.

> In Gaiberg lässt Kassenverwalter Roland Rautenbusch die "Schaufensterangebote" der KfW und der Landesbank links liegen. "Die Gemeinde Gaiberg nutzt die aktuellen Angebote der Kommunalkredite nicht, da sie aufgrund ihrer gut aufgestellten Haushaltslage und dem nachhaltigen Denken der vorigen Jahre sich noch durch ihre Rücklagen über Wasser halten kann."

> In Neckarsteinach handelt man nach dem Prinzip "nicht zocken". "Spekulative oder riskante Finanzierungsmethoden verwenden wir auf keinen Fall, wir sind in dieser Beziehung eher zurückhaltend und konservativ, was sich bisher auch immer bewährt hat", meint Kassenverwalterin Tina Bartmann.

> In Mauer müssen keine Kommunalkredite abgeschlossen werden müssen. Auch wenn die Kredite "im Keller" sind, wie Bürgermeister John Ehret es nennt, die Gemeinde befinde sich derzeit in einer guten Haushaltslage. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug einschließlich der Wasserbetriebe zum letzten Jahresende lediglich 273 Euro und wird bis zum Ende des Jahres 2012 weiter fallen. "Trotz großer Investitionen wurde in den vergangenen Jahren die Entschuldung der Gemeinde auch mit Sondertilgungen vorangetrieben", so Bürgermeister Ehret.

> Fazit: Keine Hysterie also bei den Kommunen - trotz des "nachgeworfenen Geldes". Die Kämmerer in der Region rund um Heidelberg setzen auf Kontinuität und Verlässlichkeit.