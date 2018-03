Meckesheim. (fi) Dieser Weg bis zur neuerlichen Entscheidung war steinig und schwer. Nun sollen es sogenannte "Schildkröten" den Autofahrern unmöglich machen, weiterhin den Angellocher Weg als Abkürzung zwischen Meckesheim und Schatthausen zu nutzen. Bei einer Sitzung im Nebenraum der Auwiesenhalle hat der Bauausschuss beschlossen, es nun mit dieser Variante zu versuchen.

Die alten Poller hatten jedenfalls nicht zu dem gewünschten Ergebnis der Sperrung des geschotterten Weges geführt: Sie wurde kurzerhand herausgerissen. "Eine kriminelle Entnahme", wie Bürgermeister Hans-Jürgen Moos feststellte.

Fünfstellige Beträge waren in den letzten Jahren aufgewendet worden zur Unterhaltung des nur für die Landwirtschaft erlaubten Feldweges. Moos: "Auch wenn wir als Verwaltung in den virtuellen Chatrooms gehörig beschimpft werden - wir müssen entscheiden." Und das tat der Ausschuss auch.

Eine Asphaltdecke schied wegen der zu hohen Kosten aus. Und: Damit würde der ehemals als Gemeindeverbindungsstraße konzipierte Weg legalisiert. Die Folge einer solchen Befestigung: Beleuchtung, allgemeiner Winterdienst und alles andere, was eine öffentliche Straße erfordern würde, abgesehen von Kosten in geschätzter Höhe von 100.000 Euro, wie Moos mitteilte. Das Andienen an den Rhein-Neckar-Kreis, den Angellocher Weg in das Radwegenetz aufzunehmen, um dadurch Zuschüsse generieren zu können, wurde ebenfalls vorgeschlagen.

Positiv wurde der "Sandhäuser Blocker" zur Kenntnis genommen, eine Eigenkonstruktion des dortigen Bauhofs. In der Hopfengemeinde wurde einige Feldwege auf diese Weise sicher gegen das Befahren mit Kraftfahrzeugen gesperrt. In Nußloch hat sich die im Vergleich zum Blocker "weichere" Variante halbkugelförmiger Betonklopse, auch "Schildkröten" genannt, seit Jahren bewährt.

Die Befahrung des Weges durch Landwirte und Anlieferer beim Raiffeisen-Lagerhaus in Meckesheim werde durch die Aufstellung solcher Höcker nicht gefährdet. "Schildkröten" werden also nun sowohl bei der Einfahrt von der Landesstraße L 547 als auch beim Zugang in der Meckesheimer Schatthäuser Straße fest einbetoniert. Der Hinweisschild wurde bereits Richtung Landesstraße versetzt.