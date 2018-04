Sandhausen. (heb) Im Grünen Klassenzimmer des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Sandhausen waren die Rollen vertauscht. Die Schüler der Naturschutz-AG, die sich mit um die Pflege der wertvollen Sandrasenbiotope kümmern, gaben einen Einblick in ihre Arbeit und Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, auf Schulbesuch am Sandhäuser Gymnasium, hörte aufmerksam zu. Zwei Schüler gingen auf die Entstehung des Dünenzugs ein und hielten der Regierungspräsidentin eine Box mit Dünensand vor die Nase: "Das müssen Sie fühlen!"

Als nächstes stand Chemieunterricht auf dem Programm: Eine Schülerin mit Schutzbrille mischte Kalk und Zitronensäure im Reagenzglas, bis es kräftig schäumte. Dann legte sie etwas Dünensand vor und gab mit der Glaspipette erneut Zitronensäure hinzu, bis es schäumte. "Das ist der Nachweis, dass der Sand hier viel Kalk enthält", erklärte ihre Mitschülerin. Und der sei wichtig für bestimmte Pflanzen.

Wie eine gute Schülerin gab sich Kressl gelehrig, wusste aber auch ihr eigenes Wissen einzubringen. "Wisst Ihr, dass es auf den Sandhäuser Dünen Pflanzen gibt, die ganz selten sind und nur dort wachsen?", fragte sie die Schüler und schickte hinterher: "Wir wollen, dass es dort ein noch größeres Naturschutzgebiet gibt." Dass sie sich mit den Sandhäuser Binnendünen so gut auskennt, ist kein Zufall. Schließlich ist die Regierungspräsidentin auch mit den Petitionen zur Landesstraße 600 befasst. Zum alternativen Ausgleichskonzept gehört die Einrichtung eines neuen Dünenschutzgebiets.

Dass die Schule über viel Erfahrung mit der Pflege von Sandrasenflächen verfügt, davon konnte sich die Regierungspräsidentin bei einer Präsentation ein Bild machen. Damit die seltenen Pflanzen wachsen können, brauchen sie Licht. Seit 30 Jahren gibt es auf der Pferdstriebdüne Süd daher den "Dünenputz" - an zwei festen Terminen pro Woche halten Schüler unter Anleitung die Sandrasenflächen von Brombeeren und Robinien frei.

"Da könnt ihr richtig stolz sein, das ist etwas Besonderes für die Gegend", sagte Kressl. Sie erfuhr, dass der Dünenputz zu den ersten Dingen gehört, die Fünftklässler am Sandhäuser Gymnasium lernen und dass er in den höheren Klassen auch als "pädagogische Maßnahme" eingesetzt wird. Während anderswo Schüler im Schulhaus Strafarbeiten abschreiben, werden sie in Sandhausen auf die Düne geschickt.

Auf Kressls Frage nach der Zahl der Arbeitsstunden, sprach Biologielehrer Jan Hyner von einer Gratwanderung. Um die Trittbelastung zu mindern, habe man die Arbeitsstunden etwas zurückgefahren, auf rund 1600 Stunden in diesem Jahr. "Man muss für die Natur einen guten Kompromiss finden", so Hyner.

Am Rande des Geschehens wollte Bürgermeister-Stellvertreterin Eva-Maria Eichler der Regierungspräsidentin Dank für die sich abzeichnende Lösung des Dauerstreits um die L 600 aussprechen. Doch die gab sich zurückhaltend: "Das ist eine komplizierte Geschichte", sagte Kressl über das Vorhaben, den Planfeststellungsbeschluss zu ändern. Eichlers Argument, dass er 24 Jahre nicht umgesetzt wurde und sich die Verkehrssituation seitdem grundlegend geändert hat, ließ sie nicht gelten. "Wir brauchen die Zustimmung der Gemeinde", betonte Kressl und mahnte: "Seien Sie vorsichtig, da gibt es unheimlich viel zu tun."