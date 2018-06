Sandhausen. (heb) Die Mehrheit der Besucher des Großtauschtages in der Turn- und Festhalle am Samstag war schon etwas älter und männlich. Kritisch und fachkundig begutachteten sie das Angebot, während ihr Gegenüber, ernst und konzentriert wie beim Poker, vor sich in sein in Kunstleder eingebundenes Album blickte und mit der Pinzette vorsichtig einzelne der unter Klarsichtfolie geschützten bunten Papierquadrate herausgriff und vorzeigte.

Ganz klar: Hier handelt es sich nicht um ein Freizeitvergnügen, sondern um ein echtes Hobby. Rund 60 Aussteller und über 200 Besucher füllten die große Halle, die komplett vollgestellt war mit Tischen, auf denen sich dicke Briefmarken- und Münzalben sowie Schuhkartons voller Ansichtskarten und Briefe stapelten.

Der Vorsitzende des Briefmarken- und Münztauschrings Sandhausen, Joachim Claus, der mit Steven Mahler vom Heidelberg "Coin and Stamp Club" die Tauschbörse organisierte, freute sich über die große Resonanz an diesem Tag und sprach von einem "tollen Ergebnis gegen den Trend". Allein vier Sammlungen hat er an diesem Tag schon aufgelöst und unzählige "Deals" vermittelt.

Auch Gemeinderat Roland Sohns schaute bei Joachim Claus vorbei. Er suchte eine einzige Marke aus dem Set "Sächsische Dampfschifffahrt" aus dem Jahr 2011 für seine Enkel und hatte die Ankündigung des Tauschtages in der Rhein-Neckar-Zeitung gelesen. "Habt Ihr neue Briefmarken dabei?", fragte Joachim Claus für Roland Sohns einen der wenigen Händler, der für diese Anfrage in Betracht kam.

Im Restaurant der Festhalle gab es außerdem eine eigene Jugendecke für den Sammlernachwuchs. Der zwölfjährige Michael Zorn aus Enzberg bei Pforzheim war schon fündig geworden und konnte seiner Sammlung von Dinosaurier-Briefmarken weitere Exemplare hinzufügen.

Gleich gegenüber konnten sich die Besucher und Aussteller, die teilweise schon um 7 Uhr morgens mit Trollis, Kisten und Sackkarren angerückt sind, mit Kaffee und von den Vereinsmitgliedern selbst gebackenem Kuchen oder Schnitzel und Kartoffelsalat stärken.