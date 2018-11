Von Roland Fink

Sandhausen. Über das gewachsene Wohngebiet im alten Ortskern zwischen Hauptstraße, Kisselgasse, Bunsenstraße und Schelmengrund wird ein Bebauungsplan gelegt. Damit werden Normen geschaffen für eine Bebauung im Innenbereich und in "zweiter Reihe". Das hat der Gemeinderat in jüngster öffentlicher Sitzung beschlossen. Planer Dietmar Glup erläuterte den Entwurf, wo Anbauten im Altbereich möglich sein werden, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Grünzäsuren im jeweiligen Hinterbereich der Gebäude erhalten bleiben.

Im neuen und zusammenhängenden Abschnitt Bunsenstraße, ist die Errichtung zusätzlicher Wohngebäude nicht möglich, dennoch ist eine Ausweitung erlaubt durch neue, groß dimensionierte Baufenster. Es ergeben sich Grundstückstiefen bis zu 40 Meter bei fünf Metern Grenzabständen. Bei Grenzbebauung darf die 18-Meter-Länge nicht überschritten werden.

Eine Besonderheit ist an der Adresse Hauptstraße 167 zu beachten. Dieses Objekt, eine frühere Tankstelle und heutige Reparaturwerkstatt, angrenzend an den Spielplatz Ecke Theodor-Heuss-Straße, wird gesondert überplant mit zwei Doppelhaushälften und einem Mehrfamilienhaus samt Stellplätzen. An diesem Platz hatte auch Harald Meichelbeck, vormals Trainer des SV Sandhausen und gelernter Kfz-Mechaniker, früher seine Tankstelle mit Werkstatt. Zu der Zufahrt zu den Stellplätzen gab es kurze Anmerkungen. So fragte Uwe Herzog (CDU), ob die Zufahrt zu einem Teil der Parkplätze zur Hauptstraße hin wegen möglicher Behinderungen des Verkehrsflusses unbedingt erfolgen müsse. Zusätzlichen Wohnraum schaffen soll der Bebauungsplan, was auch erklärtes Ziel seiner Fraktion sei, erklärte Frieder Flory (SPD). Volker Liebetrau (FDP) sah im gesamten Plan viel Arbeit, schließlich müssten die Bewohner mit den Vorgaben leben. Wie kann man einem Investor einen Riegel gegen allzu dichte Bebauung der Hauptstraße 167 vorschieben? Hier solle die Gemeinde ihren Einfluss geltend machen, meinte Gerhard Hettinger (AL).