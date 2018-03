Sandhausen. (fi) Es war die gute Nachricht am Ende der Gemeinderatssitzung. Diesen Tagesordnungspunkt hatte Rathauschef Georg Kletti vermutlich bewusst an den Schluss gerückt und ließ den Räten noch Entscheidungsspielraum für ein Votum. Sollen drei Darlehen im Gesamtpaket von 180.000 Euro ausgelöst und zurückbezahlt werden? Für die Gemeinderäte war es ein Leichtes, dem zuzustimmen, denn mit dem einstimmigen Beschluss ist der Haushalt von Sandhausen zum Jahresende schuldenfrei.

Eine glatte "Null" konnte Kämmerer Timo Wangler in der Grafik mit den Kreditschulden an die Leinwand werfen. Die Balkendiagramme der kreditstarken, also schlechten Jahre wie 2005 oder 2006 mit etwa einer halben Million Euro an Schulden gehörten der Vergangenheit an. Die Verschuldung nahm seit 2007 stetig ab, im letzten Jahr lag sie unter der 200.000- Euro-Grenze, 2016 dann bei "0".

Was nicht heißt, dass in all den Jahren nicht investiert worden wäre. Im Spitzenjahr 2009 sogar sechs Millionen Euro, ab 2013 immer über vier Millionen Euro. Wenn zudem die Rücklage in all den Jahren ab 2009 noch anstieg und jetzt knapp zehn Millionen Euro beträgt, so war das Leuchten in den Augen der Verwaltungsspitze und der Räte erkennbar. "Volle Zustimmung unserer Fraktion und schön, als Gemeinderat das sagen zu dürfen", meinte Uwe Herzog (CDU). Als Alleinstellungsmerkmal mit hohen Rücklagen "wie von mir bereits seit Jahren prognostiziert" sah Frieder Flory (SPD) die jetzige äußert positive Haushaltssituation. Ernst Klinger (FDP) gab seine Meinung kund: "Wann, wenn nicht jetzt."

Für Bürgermeister Kletti war es eine historische Situation: "Das können und sollten wir uns leisten, wir sind schließlich kein Kapitalansammlungsverein." Mindestens seit 1970 habe die Gemeinde immer eine Schuldenlast vor sich hergeschoben, "jetzt müssen wir Zeichen setzen, viele streben danach, wir können es umsetzen". Und die Verwaltung kann. Einstimmig wurde die Sondertilgung beschlossen. Eine schwarze Null ziert jetzt sowohl den gesamten Haushalt als auch den Haushaltstitel "Kreditschulden".