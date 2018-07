Von Nikolas Beck

Sandhausen. Nach dem Alleinstellungsmerkmal seiner Gemeinde gefragt, bedient sich Bürgermeister Georg Kletti eines Asterix-Vergleichs. Unter all den Weinanbaugebieten in der Region sei Sandhausen als ehemalige Hopfenanbaugemeinde schließlich ein wenig wie das gallische Dorf, in dem die Uhren anders ticken. Auf die kleine Hopfendemonstrationsanlage ist man stolz. Genauso auf das Sandhäuser Bier, das auch 2017 wieder gemeinsam mit der Welde-Brauerei in limitierter Stückzahl auf den Mark gebracht wird. Und was steht sonst noch in 2017 an? Die RNZ hat beim Rathauschef nachgehakt.

Um die Finanzen der Gemeinde steht es traditionell gut. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, im Kernhaushalt bleibt Sandhausen weiterhin schuldenfrei. Der Gesamthaushalt wird erstmals mittels der Doppik des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts abgebildet und hat ein Gesamtvolumen von 36 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro, der "Sparstrumpf" wird am Ende des Jahres voraussichtlich mit 9 bis 10 Millionen Euro prall gefüllt sein. So kann es sich die Gemeinde auch leisten, rund 5,6 Millionen Euro in die Infrastruktur zu investieren.

Das Mammutprojekt Hauptstraßensanierung wird auch 2017 fortgeführt: Es steht der bereits fünfte Bauabschnitt, diesmal zwischen Herchheimer Straße und Dorfschänkenparkplatz an. Weitere Großprojekte sind laut Bürgermeister die Abwasserkanalsanierungen im Bereich Leimbachring und Friedrich-Ebert-Straße und die Fortführung der Erschließung des Neubaugebiets "Große Mühllach". Außerdem fließen Gelder in die Sanierungen von Kitas, Heimatsmuseum und Ortskern.

2017 wird Sandhausen weiter wachsen. Die ersten Häuser des Neubaugebiets "Große Mühllach II" werden wohl nach der Sommerpause entstehen können, schätzt Georg Kletti. Die Nachfrage nach den etwa 110 Grundstücken ist weiterhin groß. Gefreut haben wird den Bürgermeister die Aussage eines Neubürgers, der meinte, Sandhausen gelte inzwischen als "Geheimtipp im Rhein-Neckar-Kreis." Sandhausen mit seinen rund 15.000 Einwohnern ist eine Zuzugsgemeinde, der Wohnungsmarkt stark angespannt. Das stellt die Verwaltung in diesem Jahr vor eine Herkulesaufgabe: die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. "2016 haben wir bereits 71 Flüchtlinge aufgenommen und untergebracht, für rund 40 Personen eine Containerlandschaft geschaffen", berichtet Kletti.

Im laufenden Jahr müsse Sandhausen aus jetziger Sicht wohl weitere 118 Flüchtlinge aufnehmen. "Die Unterbringung gestaltet sich als äußerst schwierig", sagt Kletti. Für einen "standortsinnvollen" Bau von Flüchtlingsunterkünften seien schlichtweg keine "weißen Flecken" mehr vorhanden. Darum ist die Gemeinde bemüht, Wohnungen anzumieten. Doch diesbezüglich sei die Resonanz in der Bevölkerung bescheidener geworden.

Mittelfristig steht außerdem der Bau eines weiteren kommunalen Kindergartens an. Die Planungsrate hierfür ist im Haushalt 2017 vorgesehen. Weil Sandhausen eine klassische Wohngemeinde sei, werde die Vereinbarkeit von Familie und Beruf großgeschrieben, betont der Rathauschef. Rund 1600 Schüler besuchen die vier Bildungseinrichtungen am Ort, über 800 Kinder werden in den vier Schülerhorten und der Kernzeit der Gemeinde betreut.

Und natürlich wissen die Sandhäuser auch, wie man feiert. Gelegenheit gibt es dazu auch 2017. Etwa im April, wenn zur Frühlingsmeile auch wieder an einem Sonntag verkaufsoffen ist. Oder natürlich im Oktober, wenn die traditionelle Kerwe an drei Festtagen über die Bühne geht.