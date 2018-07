Von Werner Popanda

Sandhausen. Würde man den jetzt von Bürgermeister Georg Kletti im Gemeinderat eingebrachten Haushalt 2017 als kerngesund bezeichnen, wäre das fast noch untertrieben (vgl. Artikel unten). Vorzüglich zum Ausdruck kommt dies nicht zuletzt auch darin, dass nach der Sondertilgung eines Kredits im vergangenen Jahr Sandhausen im Kernhaushalt erstmals seit 1970 schuldenfrei ist. Somit beläuft sich in der einstigen Hopfenhochburg die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner auf sage und schreibe null Euro.

Am rundum positiven Gesamtergebnis ändert sich auch dadurch nichts, dass die Gemeindefinanzen nun erstmals mittels der "Doppik" des neuen kommunalen Haushaltsrechts abgebildet werden. Dies bewirkt laut Georg Kletti, dass "gemäß der Haushaltsklarheit und -wahrheit jetzt erstmals die Abschreibungen ergebniswirksam mit abgebildet sind".

Doppik klingt ein bisschen wie Doping auf Schwyzerdütsch, kürzt aber nur die Haushaltsform "Doppelte Buchführung in Kontenform" ab, die den kameralistischen Haushalt aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ersetzt. Herzstück des doppischen Haushalts ist der sogenannte Ergebnishaushalt, der im Grunde der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge wie Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Diesem Haushalt zur Seite steht der Finanzhaushalt, der vor allem die Ein- und Auszahlungen für Investitionen - sprich: den Investitionshaushalt - sowie die Finanzierungsvorgänge beinhaltet. Kurz: Er gibt über die liquiden Mittel der Gemeinde Auskunft. Im Detail sieht es in Sandhausen so aus, dass der Gesamthaushalt 36 Millionen Euro umfasst und der Zahlungsmittelüberschuss bei 2,5 Millionen Euro liegt. Wie Georg Kletti weiter berichtete, werde die Liquiditätsreserve zum Jahresende voraussichtlich zwischen neun und zehn Millionen Euro liegen und das Investitionsvolumen 2017 bei 5,6 Millionen Euro.

Nach seinen Worten erhält die Gemeinde eine Reihe von Zuweisungen von Bund und Land. Die dicksten Brocken sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit fast 8,9 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen vom Land mit etwas über 8,5 Millionen Euro, die Gewerbesteuer mit zwei, die Grundsteuer mit knapp unter 1,5 Millionen Euro sowie sonstige Ausgleichzahlungen von beinahe 700.000 Euro.

Dem gegenüber stehen unter anderem die von der Gemeinde zu entrichtenden Umlagen, also die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in Höhe von rund 9,3 Millionen Euro und die Gewerbesteuerumlage von etwa 400.000 Euro. Unterm Strich steht besagtes Investitionsvolumen von 5,6 Millionen Euro, das in der Hauptsache in die Infrastruktur-Großprojekte der Gemeinde fließt.

Dazu gehören die Fortsetzung der Hauptstraßensanierung, die Umsetzung der L 600-Ausgleichsmaßnahmen und die Abwasserkanalsanierungen im Bereich Leimbachring und Friedrich-Ebert-Straße. Gleichfalls auf der Erledigungsliste stehen die Fortführung der Erschließung des Neubaugebiets Große Mühllach II inklusive Ausbau des Nahwärmenetzes, die weitere Sanierung der Kitas und des Heimatmuseums, die Ortskernsanierung sowie der Ausbau des Fibernets.