Sandhausen. (heb) Die Schüler staunten nicht schlecht: Nach den Ferien standen mitten im Raum plötzlich vier frei stehende Stehtische aus Massivholz und entlang der Fensterfront einige Bistrogarnituren. Nur im hinteren Teil fand sich die gewohnte Mensamöblierung. "Cool!", so der spontane Ausruf einer Schülerin. Schnell waren die Bistrogarnituren besetzt und auch die Stehtische waren - in wechselnder Besetzung - belagert. Am Friedrich-Ebert-Schulzentrum wurde das neu gestaltete Bistro in den Räumen der ehemaligen Mensa in Betrieb genommen.

Betreiber ist der langjährige Schulbäcker, die St. Ilgener Bäckerei Sailer, die damit die gesamte Essensversorgung am Schulzentrum übernimmt. Das Essensangebot wurde von der Gemeindeverwaltung und dem Mensaausschuss gemeinsam mit der Bäckerei ausgearbeitet. Ab sofort sind neben dem herkömmlichen Bäckereiangebot auch belegte Brötchen, Brötchen mit Fleischkäse, Putenschnitzel und Frikadellen im Angebot, außerdem Pizza und Rohkost mit Dips. Dazu Joghurt, Müsli, Obstsalat, Säfte, Kaffee und Tee. Zur Mittagspause um 11.55 Uhr gibt es auf Bestellung ein warmes Tellergericht oder einen Salatteller, dazu im Wechsel Döner und Hamburger sowie verschiedene Desserts. "Alles wird frisch gekocht", versicherte Sabine Sailer.

Die Bäckerei Sailer hat bereits Erfahrung mit der Essensversorgung für Schüler. Im Wieslocher Berufsschulzentrum betreibt sie seit etlichen Jahren ein Bistro in ähnlichem Stil. Künftig hat das Bistro von 9 bis 14 Uhr durchgehend geöffnet. Die Schüler können sich frei bewegen und sind nicht mehr verpflichtet, bei jedem Wetter raus zu gehen. Außerdem kann der Raum jetzt auch als Aufenthaltsraum genutzt werden.

Die Neueröffnung fiel zusammen mit der Einführung der neuen Läuteordnung am Gymnasium, die mit Schuljahresbeginn in Kraft getreten ist. Durch Verkürzung der Pausenzeiten wurde erreicht, dass die meisten Schüler um 14 Uhr fertig sind. Einzelne Stunden der bilingualen Kurse fallen auf die achte Stunde, die nach einer kurzen Pause um 14.10 Uhr beginnt. Und in der neunten und zehnten Stunde finden nur noch die vierstündigen Sportkurse der Jahrgangsstufen statt. Schulleiter Peter Schnitzler zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Stundenplangestaltung. Auch in den Jahrgangsstufen eins und zwei gebe es "viele Superpläne", sagte er.

Um den erwarteten Andrang am ersten Tag zu entzerren, hatte der Schulleiter die Frühstückspause für die Klassen sechs bis acht ausnahmsweise auf eine halbe Stunde verlängert. Als gegen Ende der Pause das Bistro schon wieder leer war, bemerkte Schnitzler zufrieden: "So haben wir uns das vorgestellt."

"Da die Schüler den ganzen Schultag über sitzen, ist es nicht verkehrt, wenn sie beim Essen stehen", fand er. Mit der Umstellung des Essensangebots war die Schule dem Geschmack und den Vorlieben der Schüler entgegengekommen. Denn das bisherige Angebot der Mensa war zunehmend schlecht angenommen worden. Anstatt die Mensa zu nutzen, pilgerten die Schüler in Scharen zum nahe gelegenen Supermarkt, zur Dönerbude oder zum asiatischen Imbiss und hinterließen auf dem Rückweg nicht selten eine unübersehbare Müllspur.

Die Ergebnisse einer Befragung, die der Mensaausschuss im vergangenen Jahr durchgeführt hatte, waren in die Planung des neuen Angebots eingegangen. Der Schulleiter lobte das Engagement von Ingrid Schmitt, die sich als Vorsitzende des Freundeskreises und des Ausschusses seit Beginn für die Organisation der Essensversorgung und die Gestaltung der Mensa engagiert. Und das, obwohl ihre Tochter schon 2010 Abitur gemacht hatte.

Schmitt hielt den Kontakt zur Gemeinde und zur Bäckerei, hatte die Idee mit den Stehtischen, für deren Finanzierung sie die örtliche Sparkasse gewann und dekorierte den Raum ansprechend. Auch jetzt war sie mit zwei Mitgliedern des Mensaausschusses wieder zur Stelle, überwachte den Ablauf und nahm Anregungen auf. Um das Bäckereiteam zu entlasten, hat sie für die erste Woche den Bonverkauf für das warme Essen und die Salatteller übernommen.