Sandhausen. (pop) Auf verlorenem Posten stand schlussendlich die SPD-Fraktion mit ihrem Vorstoß, die Friedrich-Ebert-Werkrealschule zum Schuljahr 2014/15 in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Nur die sieben Sozialdemokraten votierten in öffentlicher Gemeinderatssitzung mit Ja, alle anderen 15 Ratsmitglieder inklusive Bürgermeister Georg Kletti gaben eine Nein-Stimme ab.

Hingegen genau umgekehrt fiel die Abstimmung über den Beschlussvorschlag der Verwaltung aus. Das Protokoll verzeichnete 15 Ja- und sieben Nein-Stimmen dafür, dass besagter Umwandlung "derzeit nicht zugestimmt wird". Zugleich wurde die Gemeindeverwaltung damit beauftragt, "beim Staatlichen Schulamt den Prozess einer regionalen Schulentwicklung zu initiieren". Ziel dieses Prozesses sei es, "eine synchronisierte Schulplanung, insbesondere für die derzeitigen Werkrealschulen zu erreichen". Zugleich werden alle Beteiligten gebeten, "bis zur Fertigstellung des Schulentwicklungsplans von Umwandlungen vorhandener Schulformen an weiterführenden Schulen abzusehen".

Dem eindeutigen Votum vorausgegangen war eine intensive Debatte, die Georg Kletti mit vielen Zahlen eingeleitet hatte. Demnach sei die Schülerzahl in der fünften Klasse der Ebert-Werkrealschule von 29 im Jahr 2010 über 32 im Jahr 2011 auf 14 im letzten und 16 in diesem Jahr gesunken. Hierfür verantwortlich sei in allererster Linie der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung.

"Fünftklässler", hielt Kletti hierzu fest, "die eigentlich in die Werkrealschule gehören, landen auf der Realschule oder auf dem Gymnasium". Des Weiteren stehe seit Mai fest, dass 40 Kinder in den Eingangsklassen die Voraussetzung zur Gründung einer Gemeinschaftsschule sei. "Schaffen wir es", so Klettis , "aus eigener Kraft, diese Quote hinzubekommen?"

Mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen an der Theodor-Heuss-Grundschule zog er das Fazit, dass auch künftig mit sinkenden Kinderzahlen zu rechnen sei. So habe man zum Schuljahr 2000/01 600 Grundschüler in Sandhausen gehabt, jetzt unter 500. Im Mittelwert der letzten vier Jahre seien 128 Buben und Mädchen in die vierte Klasse gegangen.

Aus der vom Rathauschef präsentierten Übergangsquote geht hervor, dass die Hälfte der Viertklässler aufs Gymnasium wechselten, ein Drittel zur Realschule, neun Prozent zur Ebert-Werkrealschule, drei Prozent zu anderen Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen und fünf Prozent zu sonstigen Schulen wie Privatgymnasien. Selbst wenn sich die Übergangsquote an die Ebert-Werkrealschule verdoppeln würde, könne laut Kletti die Prämisse von 40 Eingangsschülern nicht erfüllt werden. Nach einem Blick auf die Entwicklung in den Nachbarkommunen Leimen, Nußloch und Walldorf plädierte er gegen ein "gegenseitiges Kannibalisieren im Wettbewerb um Schülerinnen und Schüler".

Des Weiteren sprach sich Kletti vehement für die Inhalte des Beschlussvorschlags der Verwaltung aus. Dazu merkte Thomas Schulze (SPD) an, dass es nicht nur um Schülerzahlen gehe, "sondern um das pädagogische Konzept". Eine Gemeinschaftsschule wäre ein "weiteres Standbein, um den Schulstandort Sandhausen zu stärken". Ihm zur Seite sprang SPD-Fraktionschef Werner Berger. Indes signalisierten Robert Hoffmann und Fraktionssprecher Uwe Herzog (beide CDU), dass man dem Verwaltungsweg folgen wolle. Für die FDP tat dies Ernst Klinger und für die AL-Fraktion Gerhard Hettinger. Spätestens danach war klar, dass die SPD-Initiative keine Chance hatte.