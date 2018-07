Sandhausen. (fi) Das Ergebnis der Studie über Schwachpunkte der Kläranlage wird den Abwasserzweckverband Untere Hardt in Sandhausen noch eine Weile beschäftigen. Für die Bürger der beteiligten Kommunen Sandhausen, Leimen, Walldorf und Nußloch bedeutet es wiederum, dass sie auch in den kommenden Jahren zur Kasse gebeten werden. Ein Teil der notwendigen Baumaßnahmen an der Kläranlage hat der Gemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung beraten und beschlossen.

806 000 Euro vergab das Gremium unter Leitung des Verbandsvorsitzenden und Sandhäuser Bürgermeisters Georg Kletti für einen Auftrag auf Ebene der biologischen Klärstufe. Die aggressiven Abwässer nagen am härtestem Beton. Diverse Untersuchungen an den Bauteilen einiger Becken, die teilweise aus dem Jahr 1962 stammen, ergaben einen umfangreichen Sanierungsbedarf. Die Haft- und Zugfestigkeit sowie die Druckfestigkeit lassen zu wünschen übrig - geschätzte 1,2 Millionen Euro würde eine Sanierung verschlingen. Denkbar wäre eine Neubeschichtung der Betonmassen, was im Gremium die Frage aufbrachte, ob nicht Alternativen aus Edelstahl als komplette Neukonstruktion längere Haltbarkeiten ermöglichen könnten.

Das beratende Ingenieurbüro Weber sollte die Schadensbilder im Beton bei einer Sanierung bewerten und Alternativen mit Angaben zu Lebensdauer und Kosten entwerfen. Fünf Varianten lagen der Verbandsversammlung schließlich vor. Dabei erteilte Werkstofffachmann Rolf König Auskleidungen mit Edelstahl oder Kunststoff-Folien eine Absage. Trotz Edelstahl könnten Schweißnähte korrodieren, beim Kunststoff schadet UV-Licht. Ebenso machten Temperaturschwankungen dem Material zu schaffen. Bliebe noch die Variante, neue Betonbecken in die alten einzubauen. Was allerdings auf Nachfrage des Nußlocher Bürgermeisters Karl Rühl zu einem Volumenverlust von etwa 25 Prozent geführt hätte. "Zu viel, wenn wir an die Einwohnerentwicklung und die Neuerschließung von Baugebieten denken", mahnte die Walldorfer Bürgermeisterin Christine Staab. Die Instandsetzung erschien am kostengünstigsten und wurde auch vom Ingenieurbüro Weber wegen vorhersehbarer guter Lauf- und Standzeiten über Jahrzehnte befürwortet. Einstimmig wurde das Ingenieurbüro beauftragt, für drei analysierte Becken die Ausschreibung vorzunehmen. Der Gemeinderat beauftragte das Büro zu einem Preis von 133 280 Euro mit den Ingenieurleistungen.

In Sachen Finanzierung war Verbandsrechner Timo Wangler gefragt. Er hatte den Wirtschaftsplan 2015 zusammengestellt, der bei einem voraussichtlichen Schuldenstand von 23 349 845 Euro bei Aufwand und Ertrag 5 Millionen Euro und im Vermögensteil 6,7 Millionen Euro ausweist. Die Verbandsumlage bleibt von solchen Entwicklungen und Investitionen nicht verschont und wird sich an der Marke von 4,5 Millionen Euro bewegen. Was weniger sein wird - weniger als im Jahre 2014.

Die Große Kreisstadt Leimen wird den Löwenanteil der Umlage mit 1,442 Millionen Euro erbringen, Walldorf wird 1,240 Millionen Euro an die Verbandskasse überweisen. Sandhausen wird mit 1,117 Millionen Euro zur Kasse gebeten, Nußloch zahlt 848 200 Euro an den Abwasserverband. Teilweise erfolgt die Finanzierung über Abschreibungen (1,5 Millionen Euro) und Kreditaufnahmen in Höhe von 5,1 Millionen Euro. 6,7 Millionen Euro müssen im Jahr 2015 in die Kläranlage, in die Verbandskanäle und in Neubauten investiert werden.