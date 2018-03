Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. (aham) Wie ein Sprecher der Netze BW auf RNZ-Nachfrage berichtete, trat die Stromstörung gegen 2 Uhr in Teilen Sandhausens und St. Ilgens auf. Nach etwa einer halben Stunde konnten die ersten der 2000 betroffenen Kunden-Haushalte wieder versorgt werden, die meisten nach etwa anderthalb Stunden.

Einzig im Bereich der Sandhäuser Hardtstraße gestaltete sich das Umschalten als schwieriger, sodass hier erst gegen 6.45 Uhr die Lichter wieder angingen. Die Ursache der Störung ist noch unklar, vermutlich war es ein Kurzschluss an einer Mittelspannungsleitung am Leimener Umspannwerk, so der Unternehmenssprecher.