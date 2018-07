Von Christoph Moll

Sandhausen. Nach "Mühllach I" ist "Mühllach II": Doch die Umsetzung und Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Neubaugebietes im Süden der Gemeinde gestaltet sich wesentlich schwieriger, als das noch beim ersten Teil der Fall war. Dies wurde in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates deutlich, als es um die Anregungen der sogenannten Träger öffentlicher Belange zu dem Gebiet zwischen der Landesstraße 598 und der Seegasse an der Düne ging. Diese frühzeitige Anhörung dient dazu, die Planung grundsätzlich abzuklären.

Man habe die Planung "intensivst" im Gemeinderat vorberaten und bereits viele Anregungen einfließen lassen, betonte Ortsbaumeister Michael Schirok. Der Plan sei das Ergebnis langer Beratungen. Drei große Themenfelder hätten sich nun bei der ersten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange herauskristallisiert, die sich im Vergleich zum ersten Bauabschnitt "gravierend geändert" hätten, so Schirok in der Sitzung weiter: nämlich Bodenbelastungen, Artenschutz und Hochwasserschutz. Und auf diese ging der Ortsbaumeister näher ein.

> Bodenbelastungen: Diese habe es auch im ersten Bauabschnitt schon gegeben, man habe das Thema aber damals noch anders gehandhabt, sagte Michael Schirok. "Es gibt eine Lösung, es ist nicht unlösbar." Man müsse verantwortungsvoll damit umgehen und es kommunizieren. Viel mehr sagte der Ortsbaumeister aber nicht zu diesem Thema. Aus den Sitzungsunterlagen für die Gemeinderäte ging noch hervor, dass die notwendigen Bodenuntersuchungen in Auftrag gegeben worden seien. Entsprechend der Ergebnisse eines Büros bestehe kein direkter Handlungsbedarf mehr.

> Artenschutz: Insgesamt müssen etwa 80 bis 100 Zauneidechsen umgesetzt werden. "Wir müssen einen Ersatzlebensraum finden", erklärte Michael Schirok. "Wir sind noch auf der Suche, haben aber mehrere Standorte im Rennen und sind nahe an einer Lösung." In den Sitzungsunterlagen war nachzulesen, dass bei einer Begehung im letzten Jahr 19 "adulte Eidechsen" gefunden wurden. Auf dieser Basis habe man einen Bedarf an einer Ausgleichsfläche von rund 9100 Quadratmetern ermittelt. Inzwischen müsse man jedoch von etwa 17 100 Quadratmetern ausgehen, weil sich die Berechnungsweise geändert habe. "Die Verwaltung sieht diesen Ausgleichsbedarf kritisch, weil er viel zu hoch ist", heißt es dazu in den Unterlagen zur Sitzung. Eine mögliche Ausgleichsfläche auf dem Areal "Ruhrgas" scheint jedoch nicht in Frage zu kommen (siehe auch Artikel links).

> Hochwasserschutz: Auch bei diesem Thema sei noch nichts spruchreif, meinte Schirok. Es gehe um die Schaffung von Retentionsflächen. "Bis September wollen wir eine Lösung anbieten, dann soll es auch den Satzungsbeschluss geben." Man sei optimistisch. "Kein Problem ist unlösbar." In den Sitzungsunterlagen für die Gemeinderäte war zu lesen, dass der notwendige Retentionsraum durch eine Vertiefung des Versickerungsteiches "Schwammerswiesen" hergestellt werden soll. In der März-Sitzung des Gemeinderates seien die Einführung eines Hochwasserschutzregisters und die Ausschreibung der Bauarbeiten beschlossen worden. Wenn diese Maßnahme realisiert sei, könne man das Thema "Hochwasserschutz" für das Baugebiet "Mühllach II" als abgearbeitet ansehen.

> Lärmschutz: Beim Thema Lärmschutz seien die notwendigen Untersuchungen - Aktualisierung des Lärmschutzgutachtens aus dem Jahr 1996 - noch im Gange. Seinerzeit war die Gemeinde bei der Berechnung der Höhe der Lärmschutzwand von einer Höhe der Gebäude entlang der Landesstraße 598 von drei Vollgeschossen ausgegangen. Da jetzt aber nur noch eine zweigeschossige Bauweise geplant ist, könne man schon im Vorfeld davon ausgehen, dass man hier keine Probleme haben werde, hieß es.