Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Alle Frösche seiner Sammlung hat er dann doch nicht weggegeben: Etwa 20 große und kleine Froschfiguren hat Rudi Sailer aus seiner Froschsammlung behalten. Und das auch nur, weil seine Töchter und Enkel ihm "verboten" hatten, alle grünen "quakenden" Tiere wegzugeben. Am heutigen Donnerstag feiert Rudi Sailer, der Herr der Frösche, seinen 70. Geburtstag und blickt auf ein beachtliches Leben zurück.

Der gebürtige St. Ilgener erblickte am 23. Juni 1946 in Heidelberg das Licht der Welt, das Akkordeonspielen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, sagt er mit einem Augenzwinkern. Denn schon als kleiner Steppke spielte er das Handzuginstrument. Bereits mit 14 Jahren begleitete Rudi Sailer den Kindergottesdienst als Konfirmand auf der Orgel und stieg später als Organist in der St. Ilgener Dreifaltigkeitskirche ein. Nach der Schule absolvierte der Vollblutmusiker seinen Dienst bei der Bundeswehr und studierte danach Lehramt auf Realschullehrer mit den Fächern Deutsch und Sport, die er dann an der Realschule in Walldorf unterrichtete.

Weil es damals in Baden-Württemberg einen Musiklehrermangel gab, machte der sympathische Jubilar eine zusätzliche Ausbildung und unterrichtete an der Realschule schließlich auch sein liebstes Fach, nämlich Musik. Die Liebe zur Musik ließ ihn nicht los und so machte er bei der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen eine Ausbildung zum Dirigenten für Akkordeon-Orchester. Vor 40 Jahren kam er dann auf die Idee, eine Akkordeon-AG an der Schule zu gründen. Gesagt, getan. Bis heute findet man Rudi Sailer samt seinem Akkordeon bei Konzerten, Kerwen, Straßenfesten in der Region rund um Heidelberg und auch im Namen der Kirche ist das musikalische Urgestein oft unterwegs.

1978 wurde Rudi Sailer vom Land mit der Auszeichnung "Vorbildliche Partnerschaftsarbeit" ausgezeichnet, denn als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees mit St. Ilgens französischer Partnergemeinde Tigy setzt er sich seit Jahrzehnten für eine gute deutsch-französische Freundschaft ein. 2010 kam dann die nächste Auszeichnung: Da ehrte das Land ihn für das Akkordeon-Orchester Leimen-Walldorf für die "vorbildliche Bürgeraktion". Er sei der Einzige, der in Baden-Württemberg zwei solcher Auszeichnungen bekommen habe, sagt Rudi Sailer nicht ohne Stolz. Mit dem Akkordeon-Orchester spielte er unter anderem in Gottesdiensten im Gefängnis Bruchsal-Kislau, bei Partnerschaftstreffen oder in Astoria, der Partnerstadt von Walldorf, die im US-Bundesstaat Oregon liegt. Die Liste seiner Auftritte ist lang.

1973 heiratete Rudi Sailer seine Frau Elsbeth, drei Jahre später kam Tochter Sybille zur Welt, 1983 erblickte Stefanie das Licht der Welt. Natürlich traten beide Töchter in die musikalischen Fußstapfen des Vaters, auch sie spielen Akkordeon. Und noch eine Sache machte Rudi Sailer bekannt: Seine aus 15 000 Exemplaren bestehende Froschfigurenrekordsammlung, mit der er 1987 auf Seite 315 im Guinness-Buch-der-Rekorde landete. Damals hatte Rudi Sailer 2678 Exemplare gesammelt. Im gleichen Jahr habe Boris Becker Wimbledon gewonnen, erinnert sich der "Froschkönig". Als er die Sammlung vergangenes Jahr an Uwe Schulz-Ebschbach verkaufte, der sie auf seinem Jagdschloss für Touristen frei zugänglich macht, war die Sammlung auf beachtliche 10 000 Figuren und 5000 Postkarten, Sticker oder Briefmarken angewachsen.

Zudem feiert der Vollblutmusiker dieses Jahr seine 40-jährige Mitarbeit bei der Musikschule Leimen, außerdem blickt er auf das 40-jährige Jubiläum als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees zurück. Und natürlich tritt Rudi Sailer auch mit "Les Troubadours" und einem Gläschen Wein in der Hand auf. Da fragt man sich: Wann hat der Jubilar bei so vielen Aktivitäten eigentlich noch Zeit? Denn auch bei den KC Fröschen ist er Ehrensenator und beim FC Badenia und TV Germania Ehrenmitglied. Außerdem hat er bald vier Enkel.

Zeit hat Rudi Sailer zumindest an seinem Wiegenfest, das mit Familie und Freunden am Samstag in Wiesloch gefeiert wird. Den vielen Glückwünschen, die Rudi Sailer auch dann zuteil werden, schließt sich die Rhein-Neckar-Zeitung aufs Allerherzlichste an.