Sandhausen. (fi) An der Friedrich-Ebert-Werkrealschule wird gearbeitet. Nicht nur geistige Lernarbeit wird hier verrichtet, sondern es werden derzeit auch handwerkliche Gewerke umgesetzt. Die Zeit der Ferien wird genutzt, um das Dach des Schulgebäudes in Ordnung zu bringen. "Ist das Dach undicht, taugt das ganze Haus nichts", so ein alter Spruch. Bei einem Schulgebäude gilt das umso mehr.

Die Dämmung ließ auch zu wünschen übrig, so wird nun auch die Dämmung des Daches in Angriff genommen. Das Dach erhält eine Deckung aus Aluminium auf einer Holzkonstruktion. Derart verstärkt, ließe sich auch noch eine Fotovoltaikanlage installieren. Und wenn schon ein Gerüst steht, dann geht es auch an die Fassade. Denn auch hier lassen sich durch eine moderne Dämmung Energiekosten einsparen. Sie wird mit Eternitplatten verkleidet. Außerdem werden alle Jalousien erneuert.

Die Kosten für das Hauptgewerk aus Fassade und Jalousien sind mit 335.000 Euro veranschlagt, das Aluminiumdach einschließlich Unterkonstruktion dürfte mit 184.000 Euro zu Buche schlagen. Seit den Pfingstferien wird an der Werkrealschule gebaut, Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.