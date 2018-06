Eppelheim. (sg) Die seit August andauernden Sanierungsmaßnahmen der Kreisstraße in Höhe der ADM/Wild-Werke ab dem Kreuzungsbereich Hermann-Wittmann-Straße Richtung Süden sollen voraussichtlich bis zum 21. Oktober abgeschlossen sein. Das teilte das für die Maßnahmen zuständige Landratsamt mit. Das Ende der Verkehrsbeschränkung in der Rudolf-Wild-Straße ist also in Sicht.

Durchgeführt werden in diesem mehrere Hundert Meter langen Straßenabschnitt die grundhafte Sanierung des Fahrbahnoberbaus einschließlich der Gehwege sowie notwendige Bodenverbesserungsmaßnahmen im Untergrund. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden zugleich neue Leitungen durch die Stadtwerke Heidelberg (Strom), Telekom und die Stadt Eppelheim (Wasser einschließlich Hausanschlussleitungen) verlegt.

Die Maßnahmen hatten eine Umleitung des Verkehrs zur Folge, denn die Kreisstraße war für den Durchgangsverkehr ab dem Kreuzungsbereich in Höhe von ADM/Wild komplett gesperrt. Nur die An- und Abfahrten auf das Firmengelände und das Gelände der Schützenvereinigung waren noch möglich.

Die erste Bauphase ab der Herrmann-Wittmann-Straße bis zur Hauptzufahrt von ADM/Wild konnte mittlerweile abgeschlossen werden. "Bauphase II läuft und wird Ende der kommende Woche abgeschlossen", teilte Pressesprecherin Silke Hartmann mit. Dieser Abschnitt reicht von der Hauptpforte der Wild-Werke bis zur südlichen Zufahrt auf das Betriebsgelände. Im Zuge der Bauphase III, die am 12. Oktober beginnen soll, wird der letzte Teil zwischen südlicher Wild-Zufahrt und Ortsschild Eppelheim saniert. Ab dem 21. Oktober soll die Straße wieder freigegeben werden.