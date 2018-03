Ziel der Tour war es, Rheumakranke zu Bewegung zu animieren - das klappte auf dem Parkplatz des Portland Forums in Leimen ganz gut. Foto: PS Geschwill

Leimen. (sg) "Aktiv gegen Rheumaschmerz" - unter diesem Motto tourte die Deutsche Rheuma-Liga durch 29 deutsche Städte und klärte mit ihren Partnern aus den Bereichen Rheumatologie und Orthopädie über die Volkskrankheit auf. Ziel der Aktion war es, die bundesweit rund 20 Millionen Rheumakranken zu Bewegung zu animieren. Zugleich wurden die verschiedenen Krankheitsbilder vorgestellt und wie man den Schmerz bewältigen und die Lebensqualität durch gezieltes Training verbessern kann. In Leimen fand die Tour, die Anfang Juni in Berlin startete und unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr stand, auf dem Parkplatz am Portland Forum ihren Abschluss.

Dort war die Bevölkerung zu Information und verschiedenen Mitmachangeboten der Arbeitsgemeinschaft Heidelberg-Wiesloch eingeladen. Es gab beispielsweise ein Rheuma-Quiz, einen Bewegungsparcours und die Möglichkeit, mit Physiotherapeutin Roswitha Beicht "Rheuma-Zumba" zu erlernen.

Die Kombination aus Tanz und Fitness zu lateinamerikanischen Klängen sei derzeit sehr gefragt. "Wir wollen ganz aktuell sein", meinte die Physiotherapeutin. Zusammen mit den teilnehmenden Damen und Herren bewies sie den Spaß an den Bewegungen, der sich automatisch durch die Musik einstellt. Für fachkundige Informationen vor Ort zur "Volkskrankheit Rheuma" und den Therapiemöglichkeiten der chronischen Erkrankung waren unter anderem Sigfried Hofmann, Geschäftsführer der Rheuma-Liga Baden-Württemberg sowie seine Stellvertreterin Silke Ssymank zuständig.

Die Diagnose Rheuma kann bei Menschen jeden Alters gestellt werden, verdeutlichte Ssymank. Selbst bei Babys und Kleinkindern werden entzündliche rheumatische Erkrankungen festgestellt. Bei jedem dritten Bundesbürger werde im Laufe seines Lebens eine rheumatische Erkrankung diagnostiziert. Bei den meisten Menschen stellen sich erste Beschwerden meist im Alter von 30 Jahren ein.

"Es gibt rund 400 verschiedene rheumatische Erkrankungen", erfährt man von Silke Ssymank. Übergewicht, Stress und eine ungesunde Ernährung begünstigen Rheuma. Vor allem die rheumatische Erkrankung innerer Organe könne bei später Diagnose schnell lebensbedrohliche Ausmaße erreichen und zum Tod führen. Von großer Bedeutung für Behandlung und Therapie seien daher die schnelle und eindeutige Diagnose und eine entsprechende Medikamentation, um im besten Falle die Krankheit zum Stillstand zu bringen. Medizinisch erwiesen ist, dass moderate Bewegung und Muskelaufbau Schmerzen lindert und den Patienten neue Lebensqualität schenkt. Die Krankenkassen übernehmen über einen gewissen Zeitraum die Kosten für das spezielle Funktionstraining in Gruppen.

Info: Die Deutsche Rheuma-Liga zählt in ihren 16 Landesverbänden derzeit 260.000 Mitglieder. Für die hiesige Region ist die Arbeitsgemeinschaft Heidelberg/Wiesloch zuständig. Die Bewegungsangebote reichen von Wassergymnastik und Fitness mit dem Aquabike bis hin zu Trockengymnastik und Funktionstraining. Nähere Infos auf der Internetseite der Rheuma-Liga.