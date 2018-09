Sandhausen. (heb) Fünf Personen wurden bei der Aktion "Beistehen statt rumstehen" im Rathaus für ihr vorbildliches Verhalten gegenüber einem rabiaten Täter geehrt. Eine von ihnen ist Mascha Schmid aus Sandhausen. Sie erinnert sich noch ganz genau an den 28. Mai. Es war ein Dienstag, etwa 16 Uhr. Sie hatte ihren Sohn zu einer Veranstaltung in die Gemeindebibliothek gebracht und saß mit den anderen Eltern draußen im Sonnenschein, als sie einen Jungen bemerkte, der an seinem Fahrrad hantierte. "Er war fix und fertig, weil die Kette abgesprungen war." Da näherte sich ein Mann, der von der Ferne Nazi-Parolen gegrölt hatte, und sagte zu dem Jungen: "Hey!" Der drehte sich um und bekam völlig überraschend eine Faust ins Gesicht.

"Ich war perplex", sagt Schmid. Als der Mann sich entfernte, schnappte sie sich das Handy einer Bekannten und lief hinter ihm her, während sich die Sandhäuser Michael Weiß und Angelika Schuh um den Jungen kümmerten. Schmid rief die Polizei an, folgte weiter dem Täter und dirigierte die Polizisten in seine Richtung. "Das war gar nicht so einfach", gibt sie zu. Schließlich war sie außer sich vor Panik und kannte die Straßennamen nicht.

Doch die Polizei habe ihren Notruf gleich ernst genommen und sehr schnell reagiert, lobt sie. Schmid bat dann noch die Arbeiter Erdal Cicek aus Neckarsteinach und Dominik Ducati aus Heidelberg um Hilfe, die kurz entschlossen den sich heftig wehrenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. "Der war in einer anderen Welt", sagt Cicek über den 32-jährigen Täter, der sogar von der Polizei den Ausweis sehen wollte. "Der Mann war extrem auf Krawall gebürstet", bestätigt auch Polizeihauptkommissar Klaus Franz.

"Sie haben alles richtig gemacht", lobt Erster Kriminalhauptkommissar Günther Bubenitschek als Geschäftsführer des Vereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar die fünf Beteiligten und ergänzt: "Es ist uns ein großes Anliegen, Ihr couragiertes Verhalten publik zu machen und öffentlich ,Danke' zu sagen." Denn durch das schnelle und beherzte Eingreifen hätten weitere Taten verhindert werden können.

Jeder sage, man solle helfen, so Bubenitschek. "Aber viele wissen nicht, wie es geht." Er macht deutlich, dass es schon helfen kann, sich gedanklich mit dem Vorfall auseinanderzusetzen. Und dass das richtige Verhalten in brenzligen Situationen auch ganz praktisch geübt werden kann. Hierzu biete die Gemeindebibliothek Sandhausen am 19. September ein Zivilcouragetraining an.

"Tue Gutes und verkünde es", sagt Bürgermeister Georg Kletti über die Aktion. Während seiner achtjährigen Amtszeit sei es das zweite Mal, dass er eine solche Ehrung erlebe. Leider gebe es noch immer zu viele, die wegschauten.

Polizeioberrat Uwe Schrötel erinnert an die sechs Regeln für mehr Sicherheit: sich nicht selbst in Gefahr bringen, andere zur Mithilfe auffordern, Tätermerkmale einprägen, einen Notruf absetzen, sich um Opfer kümmern und sich als Zeuge zur Verfügung stellen.

Der Präventionsverein und der Bürgermeister dankten den couragierten Helfern mit einer Urkunde und einem Präsent.