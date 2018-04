Wiesenbach. (ke) Der wegen der schlechten Akustik erforderliche Austausch der Decke in der Biddersbachhalle hätte eigentlich in den Sommerferien erfolgen sollen. Im Rahmen des damit zusammenhängenden Rechtsstreits hatte die Gemeinde einen Vergleichsvorschlag zur außergerichtlichen Einigung unterbreitet. Dieser wurde jedoch nicht angenommen, denn der Vertreter des Beklagten hat die Frist zur Rückäußerung ergebnislos verstreichen lassen. Darüber informierte Markus Kustocz, der Leiter des Haupt- und Bauamts, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt deshalb, bei Zustimmung des Gemeinderats das Hauptsacheverfahren einzuleiten und eine Schadenersatzklage über eine Forderung von 100 000 Euro zu erheben.

Da die Fristen für den Vergleichsvorschlag Mitte Juni ergebnislos blieben und das Hauptsacheverfahren nun eingeleitet werden soll, ist die Sanierung, auch wegen eventuell weiterer Gutachten, in den Sommerferien dieses Jahres nicht mehr realisierbar. Daher soll diese Maßnahme nach dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung auf das Haushaltsjahr 2014 verschoben werden. Allerdings sollen die mit der Sanierung der Biddersbachhalle verbundenen weiteren Maßnahmen, über die der Bauamtsleiter bereits in der Bürgerversammlung informiert hat, "in diesem Jahr abgearbeitet werden", so die erklärte Absicht. Einmütig beschloss der Gemeinderat, das Hauptsacheverfahren im "Schadensfall Hallendecke" einzuleiten und die Sanierung erst im nächsten Jahr durchzuführen. Alle weiteren Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

In der Fragezeit wurde unter anderem der Zustand des Rathausplatzes kritisiert. Er sei staubig, aber auch teilweise schlammig. Man stehe in Kontakt mit der Herstellerfirma, sagte Bauamtsleiter Kustocz dazu. Der Platz sei aber weniger staubig als früher, so seine Einschätzung. Auch dass herunterhängende Äste bei der Reitanlage am Biddersbach Radfahrer behinderten, wurde moniert.