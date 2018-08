Meckesheim. (aham) In der Elsenztalgemeinde will kein Frieden einkehren. Mit der Art und Weise, wie Bürgermeister Hans-Jürgen Moos in der Sitzung am Mittwoch den Halbjahresbericht vorgetragen hatte, stellte er das Räterund gegen sich. Die Moos'sche "Geschichte" hatte bei den Fraktionen heftige Reaktionen hervorgerufen.

> Heinz Seib (CDU) war "erbost", daran ließ er keine Zweifel: "Wir wollen diesen Umgang nicht dulden und uns vor Publikum beschimpfen lassen!" Wenn Derartiges wieder passiere, "verlassen wir die Sitzung", kündigte er an. Die "Geschichte" sei nichts anderes als ein "Märchen".

> Jürgen Köttig (MUM) kritisierte ebenfalls den Umgang des Bürgermeisters mit den Gemeinderäten: "Sie nutzen jeden Auftritt, um uns anzugehen." Für seine Arbeit hätte Hans-Jürgen Moos außerdem keinen Dank zu erwarten: "Dafür werden Sie bezahlt."

> Andreas Bitter (SPD) zeigte sich "geschockt" über die Worte des Rathauschefs. Manchmal müsse das Gremium eben "Nein" sagen, daraus könne man ihm jetzt keinen Strick drehen. "Wir sind ein Ganzes, das sind nicht nur Ihre Erfolge, sondern auch unsere", richtete sich der Fraktionssprecher an Moos.