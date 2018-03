Von Thomas Frenzel

Leimen. Von einer "Formalie" war die Rede im Räterund und auch davon, dass die Thematik "aus Gründen der Rechtssicherheit" noch einmal aufgegriffen werden müsse. Was die Thematik anbelangt, so ist sie schnell umrissen: Es ging im Gemeinderat um die Gebührensatzungen für die Wasserversorgung und das Abwasser. Was nicht so laut gesagt wurde, aber in den Sitzungsunterlagen nachzulesen war: Die Wiedervorlage der bereits am 24. November 2011 getroffenen Satzungsbeschlüsse war zwingend geworden, weil das Regierungspräsidium Karlsruhe sie kassiert hatte.

Wohl sensibilisiert vom heftigen Streit um das Bürgerbegehren zum alten VfB-Sportplatz, in dem die Karlsruher Verwaltungsrichter die Stadt unlängst der mangelnden Transparenz zeihten (RNZ vom 27. Oktober), hatte die Aufsichtsbehörde die alten Beschlüsse als rechtswidrig eingestuft. Der Grund: Die seinerzeitige Veröffentlichung der gemeinderätlichen Tagesordnung im Leimener Amtsblatt war derart dürftig ausgefallen, dass nicht erkennbar gewesen sei, worum es inhaltlich bei der anstehenden Entscheidung gehen sollte. Durch die Beschwerde eines Bürgers war das Regierungspräsidium auf diesen Missstand aufmerksam geworden.

Dass über die Wasser- und Abwassergebühren ein zweites Mal abgestimmt werden musste, nannte Joachim Buchholz (Linke) eine Ohrfeige für die Verwaltung. Er provozierte damit Widerspruch. Hans Appel (CDU) und auch Wolfgang Krauth (SPD) empfanden es als eigenartig, dass jetzt vom Regierungspräsidium kritisiert werde, was dort jahrzehntelang unbeanstandet geblieben war. Andererseits sei es zu begrüßen, so Krauth, wenn im Amtsblatt die gemeinderätlichen Tagesordnungen ausführlicher dargestellt würden. Rudolf Woesch (FW) bemängelte, dass Karlsruhe unklar gelassen habe, wie denn die Tagesordnungen zu veröffentlichen seien.

Oberbürgermeister Wolfgang Ernst räumte ein, von der Karlsruher Rechtsauffassung überrascht worden zu sein. Dessen ungeachtet lasse sich der kritisierte Mangel ohne großen Aufwand wieder glatt bügeln.

Und das tat der Gemeinderat mit zwei einstimmigen Satzungsbeschlüssen. Rückwirkend zum Jahresbeginn 2012 wurde die Wassergebühr auf 2,35 Euro pro Kubikmeter festgelegt. Beim Abwasser, wo längst die gesplittete Gebühr gilt, greift rückwirkend die Schmutzwassergebühr von 1,64 Euro pro Kubikmeter. Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser sind 49 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche zu zahlen.