Von Christoph Moll

Bammental/Wiesenbach. Große Aufregung am späten Montagabend in der sonst so beschaulichen Wiesenbacher Ortsmitte: Ein Hubschrauber kreist über der Gemeinde. Polizeiautos rauschen heran. Beamte umstellen ein Haus in der Hauptstraße. Wenig später dann, es ist inzwischen kurz vor Mitternacht, wird ein junger Mann abgeführt - die Hände in Handschellen auf dem Rücken. Es ist der erfolgreiche Abschluss einer groß angelegten Fahndungsaktion nach einem Überfall auf die Esso-Tankstelle an der Bundesstraße 45 am Fuße des Krähbuckels wenig zuvor. Diese grenzt an das Wiesenbacher Gewerbegebiet, liegt aber noch auf Bammentaler Gemarkung.

Gestern Nachmittag verkünden die Heidelberger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim dann in einer gemeinsamen Erklärung, dass gegen einen 20-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung erwirkt wurde. Dieser sei jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Heißt: Der junge Mann ist wieder auf freiem Fuß, muss sich aber laut Polizei regelmäßig melden. Warum er nicht in Untersuchungshaft sitzt und woher er kommt, wollte die Polizei nicht sagen.

Klar ist aber, dass der 20-Jährige im "dringenden Tatverdacht" steht, am Montagabend kurz vor 21.30 Uhr maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und die 18-jährige Angestellte mit einer Schreckschusspistole bedroht zu haben. Nachdem diese ihm 900 Euro gab, flüchtete der junge Mann mit der Beute in Richtung des nahegelegenen Wiesenbacher Gewerbegebietes.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der insgesamt 13 Streifen, mehrere Spürhunde und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, um den Räuber mit einer Wärmebildkamera aus der Luft ausfindig zu machen. Man habe schließlich davon ausgehen müssen, dass sich der bewaffnete Mann noch im Ort aufhalte, sagte Polizeisprecherin Lisa Bucher gegenüber der RNZ.

Zum Fahndungserfolg führte letzten Endes aber der Hinweis eines Zeugen. Dieser teilte den Beamten mit, dass sich der Räuber in einer Wohnung in Wiesenbach aufhalte. Woher dieser Zeuge dies wusste oder ob er den 20-Jährigen sogar kannte, wollte die Polizei nicht sagen. Dann ging alles ganz schnell: Nachdem die Beamten die Hauptstraße gesperrt und das Haus umstellt hatten, stellte sich der 20-Jährige und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer ersten Vernehmung durch die Polizei habe er den Raub dann auch zugegeben.

Doch wo war die Tatwaffe? Wie Polizeisprecherin Bucher auf Anfrage sagte, hatte der Räuber gegenüber den Beamten gesagt, dass er die Pistole auf seiner Flucht weggeworfen hat. Die Wiesenbacher Feuerwehr unterstütze die Polizei bei der Suche - und wurde schließlich wenige Stunden nach dem Überfall im Biddersbach fündig. Es handelte sich nach Angaben der Beamten um eine Schreckschusspistole.

Gestern wurde der 20-Jährige dann dem Ermittlungsrichter am Heidelberger Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft zwar auch Haftbefehl, setzte diesen aber wie erwähnt jedoch unter Auflagen außer Vollzug. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern noch an.