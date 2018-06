Von Rainer Köhl

Neckargemünd. Es war die letzte reguläre Ausgabe von "The Playground Live Experience" (TPLE) im Alten E-Werk. Nach genau zwölf Jahren und 111 Shows fand es Gründer Sven Wittmann an der Zeit, eine kreative Auszeit vom "Spielplatz-Live-Erlebnis" - so der Name der Reihe übersetzt - zu nehmen. In Zukunft soll es nur noch sporadisch arrangierte Konzertabende mit verändertem Konzept geben. Zum Abschluss ließen es Wittmann und seine Mitstreiter aber noch einmal krachen in einer "Best-of-Show".

Nicht im Traum habe er daran gedacht, dass die Reihe über einen solch langen Zeitraum existieren würde, so Wittmann. Das Konzept, in regelmäßiger Form selbst komponierte Musik zu präsentieren, gab es vor zwölf Jahren noch nicht in der Region. Und so wurde TPLE vom Publikum schnell und gerne angenommen. Seither konnte Wittmann selbst mit vielen Musikerkollegen einige Projekte starten und diese präsentieren. Über 300 Musiker standen auf der TPLE-Bühne und bereicherten das kulturelle Leben in der Region mit starken Beiträgen.

Die Sängerin Birgit Beelte sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Höhepunkte mit ihrer bluesgeladenen Stimme und das tat sie auch nun wieder mit "One More Night" und "Keep on Playing", wozu sie das Publikum zum Mitsingen animierte. Songs von Wittmann gab es überwiegend an diesem Abend und manches Lied sang der TPLE-Macher selber, etwa "When I Think of You", das in sehr dynamischer Disco-Fox-Version erklang.

Tine Becker hatte jahrzehntelang keine Musik mehr gemacht, bis sie Wittmann traf, der sie zum Weitermachen animierte und ihr zur grandiosen Solo-CD "Roses and Aliens" verhalf. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge" stehe sie nun bei der letzten Show auf der Bühne, sagte die Liedermacherin und dankte dem Publikum, dass es immer so still und aufmerksam zugehört hat. Eine starke Hymne auf die Urlaubsinsel Kreta, ihre Schönheiten, Geschichten und Mythen besang sie mit ihrem "Song of Crete", rockig expressiv vorgetragen. "Caught in the Middle" war ein weiteres starkes Lied aus ihrer Feder, countrybeseelt zelebriert. Bei "Tonight You Leave Me Blue" sagte die Hockenheimerin: "Das ist so wahr heute Abend." Dann erhob Becker mehrstimmige Gesänge mit Anna Clerici, die zu ihrer schönen Stimme voller Countrysüße und Sehnsucht gefühlvolle Töne aus der akustischen Gitarre zupfte.

Sein Sohn wolle auch noch abrocken am E-Bass, sagte Wittmann nach der Pause, und das machte der zwölfjährige Simon denn auch prächtig. "Was ihr in den letzten zwölf Jahren verpasst habt, gibt es heut noch einmal", scherzte der Musiker und stimmte seine funky Nummer "Insecurity" an. Die Liebe zum Reggae war immer groß in dieser Show und diesem wurde auch nun gehuldigt mit "This Life". Für die Show "Songs and Lyrics" hat der Macher "Free" geschrieben, das nun auch erklang: entspannt rockend in "krummer Taktart" und von Max Jeschek mit einem eingebungsvollen Gitarrensolo veredelt. Die Stunde der Bluesgitarristen schlug zu später Stunde, als Matthias Klefenz großen Ausdruck glühen ließ im "Leaving Blues".

Ein Fotobuch zur Erinnerung mit Bildern von allen 111 Shows wird Jens Hertel machen. Es soll im Juni erscheinen.