Eppelheim. (mare) Dass es in Eppelheim derzeit schwierig ist, ein politisches Amt anzutreten, ist seit der ungeklärten Bürgermeister-Frage um Dieter Mörlein und Patricia Popp bekannt. Dass es aber auch ganz einfach gehen kann, zeigte die Verpflichtung des neuen Stadtrats Peter Schib (FDP) in der jüngsten Ratssitzung.

In der Dezemberzusammenkunft war festgestellt worden, dass Schib für Peter Bopp nachrückt. Dieser hatte sich nach über 20 Jahren aus der Kommunalpolitik verabschiedet. Jetzt konnte sein Nachfolger dessen Platz am Ratstisch einnehmen.

Bürgermeister Dieter Mörlein verlas die Verpflichtungsformel und verpflichtete Peter Schib per Handschlag. Dem Applaus für den neuen Bürgervertreter schlossen sich Willkommensgrüße von Trudbert Orth (CDU), Christa Balling-Gündling (Grüne) und Renate Schmidt (SPD) an. Die konnte sich aber eine kleine Spitze nicht verkneifen: "Vielleicht hat er auch mal eine andere Meinung."

Durch diese Personalie wurde auch die Neubesetzung der Ausschüsse nötig. Und zum - kleinen - Politikum. Peter Schib wird künftig dem Kulturbeirat, dem Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine und dem Ausschuss für Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) angehören. Ob er zu vielen Sitzungsteilnahmen kommt, ist fraglich. Zumindest nach Christa Balling-Gündling, die hier eine Spitze in Richtung Bürgermeister Mörlein schickte. "Es gibt eine Reihe von Ausschüssen, die zum Teil nicht mehr einberufen werden", so die Grünen-Fraktionssprecherin. Der ÖPP habe zuletzt 2009 getagt, der Stadtentwicklungsausschuss 2014 und der Partnerschaftsausschuss 2013. "So viel zum Mitspracherecht und den Gestaltungsmöglichkeiten dieses Gemeinderats", warf sie dem Rathauschef entgegen. Die Neubesetzung wurde aber einstimmig beschlossen.