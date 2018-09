Gaiberg. (fi) Keine Befreiung vom Bebauungsplan für die Bauherren auf dem Gelände des ehemaligen Ferienheims: Bei sechs Gegenstimmen lehnte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die umstrittene Verlegung der Stellplätze ab. Bereits mehrmals hatte sich das Gremium mit dem Wunsch der Eigentümer befasst, die fünf nachzuweisenden Stellplätze entgegen der verbindlichen Planung auf dem Grundstück in Richtung Hauptstraße zu verschieben. Hier ist eine private Grünfläche ausgewiesen.

Bürgermeister Klaus Gärtner ging bis ins Jahr 2005 zurück. Damals wurde über eine Bauvoranfrage der Evangelischen Pflege Schönau beraten, die sieben Garagen vorsah. Daraus wurden nach der Intervention des Regierungspräsidiums vier. Statt dreier Wohneinheiten wurden im Jahr 2007 vier vom Gemeinderat genehmigt, ein Bebauungsplan "Ferienheim" wurde vom Gremium einstimmig verabschiedet. Gärtner zitierte aus etlichen Protokollen, Christa Charlotte Müller-Haider (GL) versuchte andere Ausnahmegenehmigungen heranzuziehen, um dem Wunsch nach der Verlegung der Stellplätze nachzukommen. Rolf-Dieter Schaetzle (SPD/Aktive Gaiberger) stellte fest, "dass nicht aus Gehässigkeit, sondern in Anbetracht des nahen Waldsaumes der Übergang mit der Grünfläche bewusst so gewollt war". Zudem sei keine Bebauung bis an die Straße gewünscht worden. Was die ins Feld geführte Abschüssigkeit zu den Gebäuden angeht, verwies sein Fraktionskollege Ralph Steffen darauf, "dass jeder Geschäftsmann froh sei, wenn Parkplätze nahe am Haus errichtet werden".

Auch der Hinweis von Martin Boeckh (GL), dass im Sinne der Antragsteller entschieden werden sollte, fruchtete wenig. Eric Schuh (SPD/Aktive Gaiberger) konterte: "Wir haben uns damals schon etwas dabei gedacht, hier keine Parkfront haben zu wollen." Manfred Müller (FW) war für den Erhalt der Grünfläche, Steffen dafür, den Charakter um den Bärenbrunnen zu erhalten.

In der Bürgerfragestunde hatten die Antragsteller Fotos gezeigt, um ihren Wunsch noch einmal zu untermauern. Die Rede war von einem Schildbürgerstreich und "bösem Blut". Deren anwesender Rechtsanwalt sah das öffentliche Interesse untergraben. Dennoch: Am Bebauungsplan wurde nicht gerüttelt. Die Stellplätze sind dort zu errichten, wo sie im Jahr 2007 fixiert wurden. Gegen den Wunsch, ein Werbeschild anzubringen, gab es hingegen keine Einwände.