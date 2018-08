Von Roland Fink

Leimen-St. Ilgen. "Ihr Traum, Ihre Wahl, Ihr Baupartner." Wenn es nach den Anwohnern der Theodor-Storm-, Lessing- und Konrad-Adenauer-Straße ginge, wäre der plakatierte Traum des Bauherren schon ausgeträumt. Die Anlieger hatten sich zusammengetan und die Stadträte um einen Ortstermin in der Lessingstraße gebeten. Die waren auch recht zahlreich und quer durch alle Fraktionen vertreten und sollten sich anschauen, was an Wohnbebauung zustande käme, wenn alles so bliebe, wie es der Bebauungsplan "Bahnhof II" vorsieht.

Das Areal ist derzeit als "Mischgebiet" deklariert, was nach der Baunutzungsverordnung die Unterbringung von Wohnen und Gewerbe gleichberechtigt nebeneinander ermöglicht. Also auch den Betrieb und die Halle auf 22 Ar Fläche des einstigen Großhändlers inmitten umgebender Wohnbebauung bislang erlaubt. Werner Wohnbau aus Niedereschach, das liegt zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen, wirbt mit einem Transparent für den "perfekten Start" ihrer neuen Wohnbebauung auf dem Areal des einstigen Großhändlers Willi Fahrenkrug.

Was augenscheinlich aufgrund der massiven Proteste der Anwohner so nicht umgesetzt werden kann. Ein Vertreter des Investors war zwar eingeladen, aber nicht erschienen. Im Mai letzten Jahres war bei Fahrenkrug Ausverkauf an Vereinsbedarf, Verkleidungen und Kostümen aller Art, an Accessoires und Feierzubehör, das Geschäft schloss.

Im November dann wurden die Anwohner stutzig, aufgrund Angrenzerbenachrichtigungen machten sie sich auf dem Rathaus kundig, was auf dem Gelände vorgesehen sei. Sie gehen davon aus, dass der bisherige Eigentümer sein Gelände an Werner-Wohnbau bereits veräußert hat. "Wir haben die Pläne eingesehen und sind erschrocken", so ein Anlieger. 13 Gebäude samt Garagen und Stellplätze seien auf dem Fahrenkrug-Gelände vorgesehen. "Ein echter Dissens mit Wohnbau", so Ulrich Jonas, der die Sprecherrolle gegenüber den anwesenden Gemeinderäten und der Ersten Bürgermeisterin der Stadt Leimen, Claudia Felden, übernahm.

Die zeigte sich wenig gesprächig und hörte, was an Argumenten gegen die vorgesehene Bebauung vorgebracht wurde. "Wir wurden gebeten, hierherzukommen, jetzt sind wir da." Anwohner hatten ihre Wohnungen weit geöffnet, damit sich die Entscheider die Situation auch aus dem dritten Stockwerk anschauen konnten. Denn einen Tag nach dem gewünschten Ortstermin sollte in nicht-öffentlicher Sitzung der Technische Ausschuss darüber entscheiden, ob eine Bebauungsplanänderung sinnvoll sei. Eine Diskussion oder Abwägung des Für und Wider zwischen Räten und Anwohnern kam nicht zustande, sehen und anschauen - ja, darüber reden - nein.

Wie zu vernehmen war, sahen etliche Gemeinderäte Schwierigkeiten, Anregungen und Wünsche umzusetzen. Die Rede war von Bestandsschutz, von Regress oder finanziellen Forderungen, die auf die Stadt zukommen könnten. Den Anwohnern geht es um eine Reduzierung der Verdichtung, "alles wird schmal, die Häuser sechs Meter breit und höher als die bisherige Halle, der Garten dahinter zwei auf zwei Meter".

Häuser des Bauträgers Werner gibt es bereits in dem Wohnviertel Richtung Bahnhof, was die Gemeinderäte zu einer weiteren Begehung veranlasste. Änderung des planerischen Gebietstypus in Wohngebiet, Reduzierung des Baufensters und der Grundflächenzahl, keine Bebauung in der zweiten Reihe und Verlegung der Zufahrt zu den neuen Häusern, das sind die Wünsche der Anlieger.

Info: Der Gemeinderat kommt am Donnerstag, 30. Januar, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Fritz-Zugck-Halle in der Hohen Gasse zusammen. Ein Schwerpunktthema ist die Aufstellung des Bebauungsplans "Bahnhof II, Änderung Lessingstraße" und der Beschluss über den dazugehörigen Planentwurf.