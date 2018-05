Von Doris Weber

Dossenheim. "Wenn andere in die Schule gehen, kannst du dich auf die Seite drehen", schmetterte der Chor der Neubergschule. An diesen Gedanken muss man sich erst gewöhnen. Ab August ist ein anderer Rektor der Neubergschule. Gerd Ortlieb, der dieses Amt 20 Jahre lang ausübte, geht nach 40 Jahren als Lehrer in den Ruhestand.

Man hatte sich im Martin-Luther-Haus getroffen, um ihn feierlich und ausführlich zu verabschieden. Neben dem Chor hatten die Tanz-AG und zwei Flötistinnen Beiträge vorbereitet. Der Elternchor würdigte ihn mit einer Hommage. Lehrer erheiterten die Gäste verkleidet als drei Tenöre. Außerdem hatten sie eine sportlich humorvolle Show mit Abschiedslied arrangiert. Für Unterhaltung war also bestens gesorgt. Über manches Detail wurde herzlich gelacht.

Natürlich wurde auch gesprochen. So kam Schulrat Endrik Ebel vom staatlichen Schulamt Mannheim als erster zu Wort. Er überreichte die Urkunde, mit der der Ortlieb'sche Ruhestand schriftlich besiegelt wurde. Ebel würdigte den aus dem Amt scheidenden Rektor in mehrfacher Hinsicht. Den Wandel vom "verwaltenden Schulleiter" zum aktiven Gestalter habe er engagiert vollzogen. Noch-Konrektor und Nachfolger Markus Ranzenberger bezeichnete ihn gar als "ausgezeichneten Pädagogen und Alleskönner mit Managerqualitäten".

Das mündete im beruflichen Erfolg: Ortlieb habe seiner Schule ein Profil gegeben, so Ebel. Das Kultusministerium habe ihr 2003 daher das Prädikat "Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt und verstärktem Musikunterricht" verliehen. Schon ein Jahr später sei die von ihm entwickelte "Offene Dreiviertel-Ganztagesschule" mit rhythmisiertem Unterricht eingeführt worden. "Sie haben Dinge eingeführt, die es gar nicht gibt", sagte dazu Bürgermeister Hans Lorenz, "sie haben aus der Neubergschule eine unverwechselbare Schule gemacht". Wolfgang Knörzer, Professor für Sportwissenschaft und Sportpädagogik an der Pädagogischen Hochschule, nannte den Schulleiter einen "Visionär".

Ortlieb übernahm bald weitere Aufgaben: Er war zum einen Mentor für Studierende und beriet das Schulamt sowie die Pädagogische Hochschule.

Holger Ridinger, Vorsitzender des Elternbeirats, griff das Bild des "verwaltenden Rektors" auf. Als Vater habe er bald erkannt, dass dieses Klischee auf diesen Schulleiter alles andere als zutreffend sei. Mit viel Energie habe Ortlieb oft unmerklich daran gefeilt, bei Problemen eine gute Lösung zu finden. "Das geschah zu oft, als dass es hatte Zufall sein können", so Ridinger.

"Biblisch gesprochen waren sie ein guter Hausvater", würdigte ihn Schuldekanin Cornelia Weber. Pfarrer Manfred Billau sprach im Namen von Pfarrer Ronny Bayer vom entgegengebrachten "Verständnis, Wohlwollen, möchte sagen Freundschaft".

"Er ist bekannt, als einer, der es nicht unbedingt liebt, mit dem Strom zu schwimmen", sprach Toni Weber als Vorstand des Verbands Bildung und Erziehung in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Ortlieb, der Nicht-Stromschwimmer. Dieses Bild war während der Feierstunde genauestens gezeichnet worden. Wer neue Wege beschreitet, der muss den Mut und den notwendigen Biss haben, Althergebrachtes zu überwinden. Der begeisterte Fußballer und Sportler, auch das wurde übrigens mehrfach angesprochen worden, bestätigte in seinem Schlusswort all die ihm attestierten Eigenschaften. In weiten Teilen war es ein eindringlicher Appell, den Kindern in ihrer Entwicklung ein verantwortungsvoller Helfer und Unterstützer zu sein.