Leimen. (pol/teu) Weil eine junge Rettungswagenfahrerin lediglich das Blaulicht, nicht aber das Martinshorn eingeschaltet hatte, kam es am gestrigen Sonntag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/Hirtenwiesenstraße in Leimen zu einem Verkehrsunfall. Dabei erlitten zwei Personen schwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.

Laut Polizei war die 19-jährige Fahrerin des DRK-Rettungswagens in östlicher Richtung fahrend auf der Hirtenwiesenstraße unterwegs, als sie bei Rotlicht die Rohrbacher Straße überqueren wollte. Hierbei war an dem Wagen des Roten Kreuzes allerdings nur das Blaulicht eingeschaltet. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Rettungswagen schließlich mit einem aus Nußloch kommenden und bei Grün in die Kreuzung einfahrenden Opel Astra. Dieser wurde nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn abgewiesen und landete in einem Gartengrundstück.

Der Opelfahrer, ein 69-jähriger Mann aus Heidelberg-Schlierbach, und seine 70-jährige Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem sie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Leimen aus dem Fahrzeug befreit und notärztlich erstversorgt worden waren, wurden die beiden Verletzten in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Die 19-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Nach der Kollision wurde der Rettungswagen nach links geschleudert und streifte danach noch einen entgegenkommenden Wagen. Der Fahrer dieses Fahrzeuges blieb unverletzt; der Patient, der sich hinten im Rettungswagen befand, zog sich keine weiteren Verletzungen zu. Die Rohrbacher Straße war während der Unfallaufnahme bis gegen 17.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.