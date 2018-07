Von Werner Popanda

Leimen. Zu den Reihen jener, die die Kandidatur von Sahin Karaaslan von den Grünen zum Oberbürgermeister Leimens unterstützen, zählt nun auch die Leimener SPD. Diese Entscheidung fällte laut SPD-Stadträtin Jane Mattheier eine Mitgliederversammlung mehrheitlich. Und zwar deshalb, weil Sahin Karaaslan versprochen habe, "frischen Wind hineinzubringen". Diese Ankündigung war zweifelsohne ein wahrer Knalleffekt, der die Gäste der Veranstaltung "Zwei Inländer in der Politik - Der neue Weg für Leimen" fast durch die Bank zum Strahlen brachte.

Danach ging es im evangelischen Gemeindehaus munter zu Sache, was wohl aber gar nicht so verwunderlich war, denn schließlich saß mit Cem Özdemir, dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, ein als durchaus munter bekannter Politiker gemeinsam mit dem OB-Kandidaten auf der Bühne.

In seinem Amt weiß Özdemir natürlich, dass seine Partei in Konstanz und Mühlacker den OB stellte und in Freiburg, Stuttgart und Tübingen nach wie vor stellt. Demnach ist Nordbaden aus Sicht der Grünen gewissermaßen OB-freie Zone. Einen Beitrag dazu, dass sich das am 13. März bei der Wahl in Leimen ändert, wollte nun auch Cem Özdemir leisten.

In seinem Rückblick ließ der sich laut Moderator Lorenz Brockmann selbst als "anatolischer Schwabe" bezeichnende Cem Özdemir unter anderem nicht unerwähnt, wie es ihm 1994 ergangen sei, als er erstmals in den Bundestag gewählt worden war. Im Parlament habe er erst mal erklären müssen, dass er "nicht zum Saubermachen gekommen" sei und auch keine Aldi-Tüten dabei habe.

In Sachen Integration merkte er an, dass es nicht entscheidend sei, "wo man herkommt, sondern wo man hin möchte". Eng damit verbunden sei die "wichtige Frage, ob man die Ärmel hochkrempelt", wobei dies nichts mit der Blutgruppe oder der ethnischen Herkunft zu tun habe.

Seine Ärmel hochgekrempelt hat allem Anschein nach Sahin Karaaslan, der 1989 als kurdischer Bub aus der Türkei nach Deutschland kam. Als er 18 war, gründete er sein erstes Unternehmen. Heute beschäftigt er in vier Rewe-Filialen 200 Mitarbeiter. Über das "Feedback" auf seine OB-Kandidatur berichtete er, dass dieses "sehr unterschiedlich" ausfalle. So sei er gefragt worden, weshalb er das mache, "wo er doch eh schon so viel zu tun hat". Ein pekuniäres Motiv schließt Sahin Karaaslan nach seinen eigenen Worten jedenfalls komplett aus. Denn in finanzieller Hinsicht würde er sich als Rathauschef "sogar eher eine Verschlechterung" einhandeln. Konkret kandidiere er, weil Leimen die Stadt seiner Kinder und seiner Familie sei. Aber auch, um sich des "größten Problems" anzunehmen, nämlich der städtischen Verschuldung von 43 Millionen Euro im Kernhaushalt und 30 Millionen bei den kommunalen Tochterunternehmen.