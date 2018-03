Nußloch. (pol) Der Besitzer des ausgebüxten Königspython konnte gestern Vormittag die Riesenschlange wieder glücklich in die Arme schließen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er das Verschwinden des anderthalb Meter langen Tieres am Sonntagabend bemerkt und die Beamten informiert. Offenbar war die Schlange bereits am späten Samstagabend durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Terrarium entwichen. Das Tier wurde nach dem Auffinden durch eine Anwohnerin in der Friedrichstraße bei einem Schlangenkenner in Oftersheim artgerecht untergebracht. Die Gemeinde wurde informiert, die artgerechte Haltung des Tieres in der Wohnung des Eigentümers wurde überprüft.