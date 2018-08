Nußloch. (axe) "Für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen wird ein Gebäude anstelle der bisherigen Containeranlage errichtet. Die Verwaltung wird ermächtigt, einen entsprechenden Bauantrag zu stellen." Das wurde in der jüngsten Zusammenkunft des Nußlocher Gemeinderates aus den zuvor nicht-öffentlich gefassten Beschlüssen kundgetan.

Auf Nachfrage der RNZ erklärte Bürgermeister Karl Rühl, dass an ein dreigeschossiges Haus gedacht ist, das 48 Personen Platz bieten soll. Die neue Flüchtlingsunterkunft möchte die Kommune zeitnah emporziehen - in gut einem Jahr könnte das Gebäude stehen. Etwa 1,6 oder 1,7 Millionen Euro dürfte das Vorhaben kosten, wobei mit einem 25-prozentigen Zuschuss gerechnet wird. Angesichts der vielen Asylbewerber, die nach wie vor in Deutschland ankommen, halte auch Nußlochs Verwaltung auf dem örtlichen Immobilienmarkt nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten Ausschau, so der Rathauschef weiter.

Nicht neu gebaut, sondern abgerissen werden die eher unschönen Liegenschaften auf den Grundstücken in der Werderstraße 25, der Hildastraße 17 sowie jene in der Kaiserstraße 16, der sogenannte Flickbau. Auch das hat der Gemeinderat unter Ausschluss der Allgemeinheit entschieden.

Der geplante Abbruch zählt zu den ersten Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Ortsmitte III", das seit Mitte dieses Jahres Satzung ist. Neben dem gezielten Abriss von Gebäuden zählen die Neuordnung von Park- und Verkehrsflächen, eine Verschönerung des Schulhofs und eine bessere Gestaltung der Grünflächen und Innenhöfe sowie energetische und bauliche Sanierungen zu den wichtigsten Punkten, die Nußlochs Ortsbild in diesem Areal aufwerten sollen. Das s-förmige Sanierungsgebiet, das sich zwischen Walldorfer und Wilhelmstraße sowie Hilda- und Friedrichstraße erstreckt, misst knapp vier Hektar. 900 000 Euro spendiert Baden-Württemberg aus seinem Landessanierungsprogramm, weitere 600 000 Euro steuert die Kommune bei; der Bewilligungszeitraum endet mit dem Jahr 2021.

Ein Ende hat es bald mit der nicht ganz ungefährlichen Verkehrssituation auf Höhe der katholischen Kirche in Nußloch. Nach dem nicht-öffentlichen Votum der Bürgervertreter wird eine "Querungshilfe" - eine kleine Verkehrsinsel für Fußgänger inmitten der Fahrbahn - den Passanten in der Hauptstraße den Überweg erleichtern. "Die Kosten", sagt der Wortlaut des Ratsbeschlusses, "soll der Rhein-Neckar-Kreis tragen."

Einer, der immer den öffentlichen Zusammenkünften der Bürgervertreter von Nußloch beiwohnte, war Ernst Stumpf. Er ist gestorben. Verwaltungschef Karl Rühl nutzte das Ende der jüngsten Ratssitzung, um dem kommunalpolitisch interessierten Bürger zu gedenken. Um einem Mann zu gedenken, der das Ortsgeschehen fernab von Partikularinteressen um seiner selbst Willen verfolgte.