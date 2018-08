Von Stefan Zeeh

Nußloch. Die Sanierung der Kreisstraße K 4157 zwischen Nußloch und dem Ortsteil Maisbach entwickelt sich zu einem Dauerthema in den Gremien des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises. Bereits zum dritten Mal in den vergangenen Jahren stellte die CDU-Fraktion den Antrag die K 4157 zu sanieren. Dieses Mal mit einem gewissen Erfolg: Mit der knappen Mehrheit der 16 Stimmen der CDU und Freien Wähler entschied sich der Ausschuss für Technik, Umwelt und Wirtschaft (ATU) dafür, dass beim Regierungspräsidium die Aufnahme der Straße in das Förderprogramm des Landes beantragt werden soll. Nach der Entscheidung über die Aufnahme in das Förderprogramm, von der eine 50-prozentige Bezuschussung erwartet wird, soll eine Grundsatzentscheidung des Kreistags zu der auf 1,4 Millionen Euro geschätzten Sanierung erfolgen.

Im Jahr 2012 hatte der ATU eine Erneuerung der Fahrbahndecke beschlossen. Bereits damals lagen dem Ausschuss vier verschiedene Varianten zur Sanierung der Straße vor - von der einfachen Deckenerneuerung bis hin zu einer kompletten Sanierung. Damals entschied sich der Ausschuss mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP sowie Teilen der Freien Wähler dafür, die kostengünstigste Variante - nämlich die Deckenerneuerung - vorzunehmen.

Diese Oberflächenbehandlung habe laut Verwaltungsvorlage für eine kurzfristige Verbesserung der Griffigkeit des Straßenbelags gesorgt, die aber nur drei bis fünf Jahre halte. Die Trassenführung, die Ausbaubreite und die Entwässerung der Straße seien aber immer noch als kritisch zu betrachten. Daher ist die Verwaltung der Auffassung, dass insbesondere in Hinblick auf die Verkehrssicherheit die K 4157 nach den gängigen Richtlinien für Straßen ausgebaut werden soll. Damit ergebe sich auch eine längere Nutzungsdauer der sanierten Strecke.

"Wir waren damals bereits gegen ein Provisorium", wies Bruno Sauerzapf (CDU) darauf hin, dass sich seine Fraktion schon vor drei Jahren für den Vollausbau der K 4157 ausgesprochen hatte. Das sei auf Dauer die wirtschaftlichere Variante. Eine wesentliche Zunahme des Verkehrs auf der K 4157 und damit auch an deren Einmündung in die L 594 in Nußloch sah Sauerzapf nicht.

Dem widersprach Guntram Zimmermann (SPD). "Bei einem Regelausbau mit einer Fahrbahnbreite von 5,5 Metern wird der Verkehr aus den Bergdörfern erhöht", war sich der Spechbacher Bürgermeister sicher. Die Folge wäre ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Nußloch. Einen derzeitigen Unfallschwerpunkt sah er in K 4157 nicht und er befürwortete daher eine Erneuerung der vorhandenen Fahrbahndecke. Ebenso ging Rudi Heger (FDP) davon aus, dass ein Vollausbau mehr Verkehr anlocke. Hermann Katzenstein (Grüne) sah darüber hinaus in einem Vollausbau die Gefahr, dass dann schneller gefahren werde und damit mehr Unfälle passierten. Zwar konnte sich Dr. Edgar Wunder (Linke) eine Zunahme des Verkehrs durch einen Ausbau der K 4157 nicht vorstellen, doch sah er einen Ausbau als nicht erforderlich an.

Eric Grabenbauer (Freie Wähler) verwies darauf, dass seine Fraktion bei der Abstimmung vor drei Jahren keine einheitliche Meinung vertreten hatte. Auch dieses Mal werde sie sich erst bei der noch kommenden Grundsatzentscheidung endgültig zum Ausbau der Straße Nußloch-Maisbach äußern.

Zugestimmt wurde im Ausschuss auch verschiedenen anderen Straßenbauprojekten. So sollen die Oberflächen der Kreisstraße K 4158 von Maisbach nach Schatthausen und der K 4158 von Ochsenbach nach Schatthausen repariert werden. Und auf der Kreisstraße K 4116 von Schönau ins hessische Grein soll im Bereich der Ortsdurchfahrt Schönau die Straßendecke erneuert werden.